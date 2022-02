Raitre, due programmi confezionati apposta per ex Pd: uno a Veltroni e uno a Carofiglio

Non potevano che approdare su Raitre gli ex pd Veltroni e Carofiglio, con due programmi disegnati apposta per loro che andranno in onda la prossima primavera. Commentare e predicare nei talk show non bastava più, i due saranno presto conduttori.

Veltroni – scrive Il Fatto – “è in procinto di fare il suo esordio televisivo su Rai3 in un programma condotto insieme al direttore Franco Di Mare“. Il titolo è “Storie”, e dovrebbe andare in onda il sabato sera.

“Ma in Viale Mazzini – ricorda malizioso Il Fatto – Veltroni ha già lavorato, come ideatore e principale autore di Dieci cose, programma condotto da Flavio Insinna e Federico Russo, in onda nell’autunno 2016 su Rai1. La prima avventura veltroniana in tv fu però un discreto flop, oltre a essere al centro di polemiche per i costi elevati (circa un milione a puntata)”. Comunque anche all’epoca a Veltroni fu riservato il sabato sera, in prima serata.

E veniamo a Carofiglio. “Sempre su Rai3 a partire da maggio arriverà pure Gianrico Carofiglio con Il dilemma, programma in sei puntate in onda il lunedì in seconda serata. Ex magistrato e scrittore di successo, specialmente per i legal-thriller che hanno per protagonista l’avvocato Guido Guerrieri, Carofiglio è stato senatore del Pd dal 2008 al 2013, candidatura voluta proprio dall’allora segretario Veltroni. Ma Carofiglio un ruolo in politica attiva lo detiene tuttora: da novembre è uno dei saggi scelti da Enrico Letta per guidare le Agorà del Partito democratico, ovvero l’iniziativa di democrazia partecipata in cui i dem incontrano elettori e militanti in vista delle Politiche 2023″.