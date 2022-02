Pechino, altre due medaglie per l’Italia: Wierer nel biathlon e Ghiotto nel pattinaggio

Arrivano due medaglie di bronzo per l’Italia. L’azzurro Davide Ghiotto ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara di pattinaggio veloce 10.000 metri dei Giochi di Pechino. Con l’oro è andato allo svedese Van der Poel, l’argento all’olandese Roest. Subito dopo l’azzurra Dorothea Wierer ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara dei 7,5 km sprint donne di biathlon. L’oro è andato alla norvegese Roeiseland, argento alla svedese Oeberg. L’Italia tocca quota dieci medaglie, eguagliato il totale di PyeongChang.

Italia a quota 10 medaglie. Sfuma il sogno della Brignone

Sfuma invece il sogno a cinque cerchi per Federica Brignone. L’azzurra, leader di coppa del mondo di SuperG, ha chiuso al settimo posto la prova olimpica; a 66 centesimi dalla svizzera Lara Gut-Behrami che ha conquistato l’oro. Argento per l’austriaca Mirjam Puchner e bronzo per l’altra svizzera Michelle Gisin. “Se tornassi in cima non saprei cosa fare di diverso da quanto ho fatto oggi. Semplicemente non sono stata la migliore”, commenta Brignone. “Oggi Federica Brignone ha sentito più tensione del solito. Molto probabilmente ha subito le aspettative; e, visto che ha ottenuto sempre ottimi tempi in superG, non ha retto la la troppa responsabilità sulle spalle”. Lo dice all’Adnkronos Gustav Thoeni, ex-sciatore ed oggi imprenditore turistico, parlando con l’Adnkronos.

Fiato sospeso per Sofia Goggia

Resta a riposo intanto Sofia Goggia in vista della prima prova di discesa libera in programma domani. Ce la sta mettendo tutta. A riguardo Thoeni ha osservato: “Non so in che modo percepisca l’infortunio al ginocchio, né tantomeno se sarà in grado di gareggiare oltre la soglia del dolore. E’ difficile stabilirlo. Intanto le auguro un pronto recupero per sentirsi fiduciosa nel caso in cui scenderà in pista”. Teniamo le dita incrociate per lei.

La rivincita di Dorotea Wierer

Dopo la delusione nella 15 km individuale di biathlon, Dorothea Wierer si prendere una rivincita. Non è la prima medaglia olimpica per l’atleta azzurra, ma il bronzo è il coronamento di una carriera in una gara ai limiti della perfezione: “Ho fatto una bella gara. Il tiro in piedi è stato molto veloce, non ci ho pensato più di tanto. L’ultimo giro è stato molto duro. Sapevo di poter fare una bella gara con il doppio zero”. “Ho dato tutta me stessa ed è bastato, quindi sono felicissima. In vista dell’inseguimento parto da una buona posizione. Mi sono tolta un peso. Domenica ci sarà più freddo e sarà dura, ma per ora non ci penso” ha detto Dorothea prima della premiazione.