La Russia estromessa dai Mondiali in Qatar. Fifa e Uefa col pugno duro contro Nazionale e club

Il calcio mette al bando la Russia. Con una decisione congiunta, Fifa e Uefa hanno deciso di sospendere da tutte le competizioni internazionali la nazionale di Mosca e tutti i club russi. Per effetto di questa decisione, la Russia è attualmente esclusa dal Mondiale. Dopo le prime decisioni prese dalla confederazione mondiale e da quella europea del calcio, Fifa e Uefa “hanno deciso oggi, insieme, che tutte le squadre russe – sottolinea una nota congiunta – siano esse rappresentative nazionali o squadre di club, debbano essere sospese dalla partecipazione alle competizioni internazionali delle rispettive organizzazioni fino a ulteriore notizie”.

Uefa e Fifa: per la Russia niente spareggi mondiali il 24 e 29 marzo

La decisione è stata adottata dal Consiglio Fifa e dall’Esecutivo Uefa, i massimi organismi decisionali delle due istituzioni. “Il calcio – prosegue la nota – è pienamente unito in questo campo; e in completa solidarietà con tutta la popolazione colpita in Ucraina. I due presidenti confidano che la situazione in Ucraina migliori in maniera significativa e rapida; così che il calcio posso tornare ad essere portatore di unità e pace tra la gente”. In sintesi, se la guerra non cesserà e non si arriveraà a una pace, la Russia non potrà giocare gli spareggi mondiali, il 24 e il 29 marzo; stop anche allo Spartak Mosca per il suo ottavo di finale di Europa League contro il Lipsia. La Russia avrebbe dovuto affrontare la Polonia a Mosca il 24 marzo, ma Szczesny e compagni avevano comunicato che si sarebbero rifiutati di giocare, così come successivamente avevano fatto Svezia e Repubblica Ceca, eventuali avversarie dei russi in finale.

Le conseguenze del provvedimento

A livello sportivo le conseguenze più immediate del provvedimento di sospensione sono due: il Lipsia, che era stato sorteggiato contro lo Spartak Mosca per gli ottavi di Europa League, passerà direttamente ai quarti (circostanza già confermata dalla Uefa); la Polonia, che doveva giocare la semifinale degli spareggi per Qatar 2022 contro la Russia, dovrebbe passare direttamente in finale, dove incontrerebbe una tra Svezia e Repubblica Ceca.

Boniek: “Nel calcio non c’è posto per la Russia”

Il mondo sportivo mette al bando la russia di Putin. Sul tema era intervenuto “Zibì” Boniek , il celebre giocatore polacco ex Juve ed ex Roma: “Il mio pensiero va al popolo ucraino. Oggi nel calcio non c’è posto per la Russia, per un paese che ha invaso un altro paese. Secondo me non dovrebbero giocare nessuna competizione e non solo per un discorso sanzionatorio, ma anche per una questione di sicurezza. Basti pensare ai rischi legati agli spostamenti, a tutto ciò che concerne la logistica”. E’ stata netta la presa di posizione di Zbigniew Boniek, vicepresidente Uefa, entrato nella Hall of Fame della Figc nella categoria giocatore straniero al sito della Figc.