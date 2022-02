La nuova Ferrari “diavolessa” fa già sognare: il segreto sta nella pancia e nel “becco”… (video)

Tra le caratteristiche della F1-75, che prende il nome per festeggiare i 75 anni dal 12 marzo 1947 quando Enzo Ferrari accendeva per la prima volta il motore della 125 S, le pance con una griglia a ridosso del cofano con un incavo. Cofano motore e pance mostrano una estrema pulizia aerodinamica. Il muso sembra essere molto lungo e di forma tondeggiante per ridurre la sezione e la resistenza: il naso diventa un becco molto stretto in punta e si adagia su un convogliatore di flusso ad arco che divide in due parti il profilo principale e permette di indirizzare l’aria direttamente verso lo splitter.

L’ala anteriore risulta decisamente diversa, i 4 profili hanno una corda che si riduce dal profilo anteriore molto grande verso il flap mobile che è il più piccolo. La parola ora passa alla pista con milioni di tifosi che sognano una ‘rossa’ vincente dopo diversi anni di digiuno, l’ultimo mondiale piloti risale infatti al 2007 quando a vincere fu Kimi Raikkonen.

L’entusiasmo del primo pilota Leclerc

“Le aspettative sono alte e vogliamo puntare a grandi risultati nella stagione. La macchina è aggressiva, impressionante. L’obiettivo principale è quello di lavorare assieme per migliorare dopo un anno difficile. Questa stagione sarà fondamentale per noi, le aspettative sono molto alte per tutti e c’è molto lavoro dietro”, ha commentato Charles Leclerc. “Cercheremo quindi di ottenere grandi risultati durante l’imminente mondiale. La F1-75? Mi piace molto la macchina e la amerò ancora di più quando sarò in pista”, conclude il pilota monegasco.

“In questa monoposto abbiamo messo il meglio di noi, sono orgoglioso del lavoro fatto per progettare questa F1-75, qui c’è il nostro know-how, la nostra creatività e soprattutto la nostra passione. Questa è una Ferrari che voglio definire coraggiosa, è evidente che abbiamo voluto interpretare il nuovo regolamento in modo diverso”, è stato il commento del team principal della Ferrari, Mattia Binotto.

“Sappiamo che le aspettative sono molto alte e che negli ultimi anni i risultati non sono stati all’altezza del nome che portiamo: nel 2019 , abbiamo incominciato un percorso che ci ha reso una squadra più forte e unita, e che in questa macchina vede la miglior espressione del suo lavoro”, prosegue Binotto.