Intesa Sanpaolo lancia “Up2Stars” un nuovo programma di valorizzazione per le startup

Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, lancia “Up2Stars”, un nuovo programma di valorizzazione dedicato alle startup che coglie l’importanza di questo segmento di imprese quale motore imprescindibile dell’intera economia del Paese.

Il progetto si avvale della competenza di Intesa Sanpaolo Innovation Center e della capillarità del network della Banca dei Territori. Da tenere presente, inoltre, che circa il 30% delle 14.000 startup innovative italiane sono clienti del Gruppo bancario. “Da sempre la nostra vocazione – afferma il dirigente Stefano Barrese – è scoprire nuove idee imprenditoriali, grazie alla radicata cultura del Gruppo in questo ambito ed alla lunga collaborazione con i migliori partner internazionali.

Questo nuovo progetto vuol valorizzare 40 startup innovative selezionando e individuando i migliori talenti, ai quali offriamo un percorso di accelerazione e di networking grazie a partner di eccellenza, alle soluzioni per la crescita offerte dal Gruppo ma soprattutto alla presentazione dei propri progetti ad un’ampia platea di investitori ed alle nostre 200.000 imprese clienti”.

Siamo infatti in una fase di rilancio dell’intera economia italiana, dove l’innovazione emerge come cruciale e centrale nei bandi del PNRR. Con Up2Stars Intesa Sanpaolo punta ad individuare e favorire l’accelerazione delle migliori startup attive nei segmenti industriali innovativi, oltre a sviluppare quelle con migliori prospettive di posizionamento competitivo e crescita. Si tratta di imprese ad elevata tecnologia, anche piccole e giovani, fucine di idee e progetti, capaci di cogliere stimoli e creare nuove opportunità per fare impresa e generare nuova occupazione.

Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicano da anni iniziative e risorse allo sviluppo delle potenzialità delle startup. Con Up2Stars il Gruppo mette a frutto l’esperienza accumulata, le partnership strategiche e tutti gli strumenti a disposizione per supportare la crescita delle startup facilitando il loro accesso a investitori, alle aziende clienti ed ai prodotti e servizi bancari a disposizione. Up2Stars si colloca nel più ampio quadro di interventi e progetti promossi dal Gruppo per supportare le PMI e valorizzare quelle che maggiormente investono in sostenibilità, digitalizzazione e innovazione, come previsto anche da ‘Motore Italia’, il programma strategico avviato lo scorso anno da Intesa Sanpaolo per il rilancio delle piccole e medie imprese, in linea con gli obiettivi delineati dal PNRR.