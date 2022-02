Fece ballare “Jerusalema” ai marinai nel piazzale della caserma: la tenente di vascello è stata assolta (video)

Il gup militare di Napoli ha emesso una sentenza di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste” nei confronti della tenente di vascello della Marina protagonista del video-balletto sulle note di “Jerusalema” e del sottufficiale che ha girato il video realizzato la scorsa estate nella Scuola sottufficiali di Taranto dopo il giuramento dei giovani volontari.

La tenente di vascello, difesa dall’avvocato Giorgio Carta, e il sottufficiale, difeso dall’avvocato Floriana De Donno, sono stati entrambi prosciolti dall’accusa di concorso in disobbedienza aggravata, formulata dalla Procura militare di Napoli, competente sul territorio pugliese. La Procura militare, che aveva chiesto il rinvio a giudizio per i due imputati, ha ora 15 giorni per impugnare la decisione del gup.

L’avvocato della tenente di vascello: “Dovrebbero premiarla”

“La giovane ufficiale avrebbe dovuto essere premiata dalla Marina anziché essere sottoposta a processo”, dice l’avvocato Carta. Adesso che in udienza preliminare si è concluso il procedimento penale, la marinaia potrà far valere le proprie ragioni anche nel procedimento disciplinare a suo carico, sospeso fino a questo momento. “Confido che la Marina voglia archiviare e chiudere definitivamente questa vicenda inutilmente traumatizzante per una giovane comandante madre ed entusiasta del proprio lavoro”, conclude il legale.

Quel video Jerusalema che fece il giro del web

I fatti risalgono all’agosto 2020. Si era appena conclusa la cerimonia di giuramento, svolta a porte chiuse per le regole anti-Covid, quando con la compagnia di militari in divisa e tutti ancora schierati, entra sul piazzale un giovane ufficiale donna, con fascia azzurra sulla divisa e sciabola di ordinanza – il comandante della compagnia schierata – e dagli altoparlanti del piazzale parte subito la musica del brano Jerusalema, tra le hit più suonate di quella estate.

Dal filmato che è circolato sui social si vede che l’ufficiale prima chiede di alzare il volume della musica, perché si sente poco, poi si mette a ballare, seguita subito da tutto il plotone, formato da uomini e donne. Tutti in divisa e col fucile di ordinanza sotto il braccio. Il filmato, postato anche su YouTube, dura qualche minuto e ha raccolto milioni di visualizzazioni.