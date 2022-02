È morto a Milano Franco Milone, fratello del presidente del Cda del Secolo d’Italia

È morto ieri pomeriggio a Milano all’età di 76 anni Franco Milone, fratello di Filippo presidente del Cda del “Secolo d’Italia” e Consigliere di amministrazione della Fondazione Alleanza nazionale. Classe 1946, nato a Paternò, in provincia di Catania, Franco Milone si è spento per un infarto improvviso. Sposato dal 1976, lascia la moglie, tre figlie e un adorato nipotino.

Siciliano di nascita, ha svolto a Milano la sua attività professionale. Commercialista di successo, è stato amministratore di diverse importanti società, consigliere in Telelombardia e in Fiera Milano International. I funerali si svolgeranno a Milano mercoledì 23 febbraio presso la chiesa di San Giuseppe della Pace, in via Piero della Francesca. Alla famiglia e al fratello Filippo giungano l’affetto e le condoglianze della direzione e della redazione del “Secolo d’Italia2.