Covid, anche la Danimarca da oggi dice addio alle restrizioni. Da noi, invece, aumentano…

Si allunga la lista dei Paesi europei che ritirano le restrizioni anti Covid: l’ultimo è la Danimarca che dice addio all’obbligo di mascherine e Green Pass, dando di contro il via libera agli eventi e alla riapertura delle discoteche. Le novità sono entrate in vigore oggi, nello stesso giorno in cui l’Italia invece, si misura con nuove, gravose limitazioni: dall’obbligo del Green Pass per entrare nei negozi, negli uffici pubblici, alle poste e in banca, alla riduzione della durata del certificato verde, fino alle misure nei confronti degli over 50 non vaccinati, per i quali da oggi scatta la multa.

Anche la Danimarca dice addio alle restrizioni

Dunque, al di là di certi proclami, nei fatti si conferma l’andamento in controtendenza del nostro Paese rispetto agli altri Stati europei, fra i quali numerosi hanno già optato per un alleggerimento: Gran Bretagna, ma anche Francia, Irlanda, diverse autonomie spagnole, Austria, Finlandia. E, da oggi, Danimarca. La decisione di Copenaghen va di pari passo con la scelta di far cadere la definizione del Covid-19 come una malattia «socialmente critica», usata per giustificare l’adozione delle norme anti-pandemia. Solo chi entra nel Paese sarà chiamato ad esibire una prova della vaccinazione, mentre le mascherine resteranno in vigore negli ospedali, per il personale e i visitatori, a tutela delle persone più fragili.

Un alto numero di contagi, ma i vaccini funzionano

La settimana scorsa la Danimarca ha registrato tra i 33mila e i 47mila nuovi contagi quotidiani, ma l’aumento delle infezioni non ha prodotto una pressione aggiuntiva sugli ospedali, come si temeva, grazie all’alta percentuale di popolazione vaccinata.

(In foto la principessa Mary)