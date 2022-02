«Berlusconi e Marta Fascina si sposano»: tutte le indiscrezioni (e spunta anche una data)

«Non so se è vero, ma se lo fosse non mi sorprenderebbe». Nei corridoi di Montecitorio è rimbalzata la notizia di un possibile matrimonio tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina, sparata a tutta pagina, con richiamo colossale in prima, da Libero di oggi. Tutti ne parlano. E qualcuno, più o meno a mezza bocca, conferma che non si troverebbe poi spiazzato dai fiori d’arancio.

Tutti gli indizi sul matrimonio dell’anno

Ad ammetterlo è stata, per esempio, «una fonte parlamentare che ha visto la coppia insieme, anche pochi giorni fa», parlando con l’Adnkronos. Conferme ufficiali, naturalmente, non ce ne sono, ma gli indizi puntano dritti in quella direzione. Dal bacio in tribuna durante la partita del Monza, agli auguri social che la coppia ha rivolto, davanti a una torta col calice in mano, per un buon San Valentino «con chi amate e a chi ama l’Italia». A far pensare che l’ipotesi sia plausibile c’è soprattutto, secondo gli osservatori più attenti e più vicini, il feeling che esiste tra i due, a dispetto dell’età: 85 anni lui, 32 lei.

Il tam tam ad Arcore: «Berlusconi e Fascina si sposano»

Benché tra le persone più vicine al Cav le bocche restino cucite e anzi lo si descriva alle prese con le questioni nazionali e internazionali, come dimostra la ripresa delle riunioni di vertice del lunedì ad Arcore con i consiglieri più fidati, tra i quali la stessa giovane deputata azzurra, Libero ha parlato di un «tam tam» insistente ad Arcore: «Silvio si sposa». Poi, certo, bisognerà vedere se accadrà sul serio. Secondo le indiscrezioni, a mettersi di traverso potrebbero essere i figli avuti da Veronica Lario, oltre a qualche vocina che invita il Cav a pensarci bene prima di imbarcarsi nel terzo matrimonio.

Il benestare di Marina e la data delle nozze

Di contro, però, pare che Fascina abbia l’approvazione almeno di una parte della famiglia, ammaliata dalla sua discrezione e dalla capacità di restituire slancio a Berlusconi dopo i mesi difficili del post Covid. Quella parte che, come tutti sanno, conta moltissimo per il Cav: Marina. La figlia maggiore, nella cui casa in Provenza la coppia si è ritirata nei momenti più complicati della pandemia, avrebbe dato il benestare. E ora Dagospia rivela anche una data e un luogo per le possibili nozze: il 21 marzo ad Arcore. Dunque, nel primo giorno di primavera quando, si legge sul sito, «il profumo delle margherite s’intreccerà con quello dei fiori d’arancio!».