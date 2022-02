Ancora in calo contagi e decessi. Buone notizie dagli ospedali: scendono ricoveri (-475) e intensive (-46)

Continua il trend trend positivo in atto ormai da diversi giorni sul fronte della pandemia. Diminuiscono ancora i contagi e le vittime del covid. Nelle ultime 24 ore è di 59.749 nuovi casi (ieri erano 70.852) e 278 morti (ieri 388) il bilancio del bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. I numeri fanno registrare 555.080 tamponi, per un tasso di positività del 10,76%. Buone notizie anche dal fronte ospedaliero. Scendono a 15.127 ricoverati con sintomi (- 475 rispetto a ieri). Sono invece 1.073 gli attuali pazienti in terapia intensiva (- 46 dalle ultime 24 ore). Gli ingressi giornalieri sono 75. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 15.127 (15.602), ovvero 475 in meno rispetto a ieri.

Covid, buone notizie dagli ospedali: in calo i ricoveri

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, la Fiaso segnala che “è il primo netto calo da tre mesi a questa parte. In 7 giorni del 17%. Nei reparti ordinari il calo dei pazienti è del 16% mentre nelle intensive è al 26%, La riduzione, tuttavia, procede a ritmi differenti: al Nord è del 29%. Al Centro -11%, al Sud e isole dell’8%. Inoltre il 72% dei ricoverati non ha copertura vaccinale adeguata. In totale le persone attualmente positive sono 1.480.113, con un calo di 70.297 unità da ieri. Nelle ultime 24 ore si contano 129.888 guariti, per un totale di 10.633.268 dall’inizio della pandemia.

L’Oms: a livello globale scendono i contagi

Delle 278 vittime per Covid riportate nel bollettino di oggi, 94 non sono decessi avvenuti nelle ultime 24 ore ma nei giorni precedenti. In base alle note comunicate dalle Regioni, infatti, una si è registrata in Abruzzo nei giorni scorsi. Sette in Campania tra il 18 dicembre e il 12 febbraio, 26 nel Lazio riferibili alla settimana 7-13 febbraio e 60 in Sicilia in un periodo che va dal 13 gennaio al 15 febbraio. Intanto l’Oms segnala che, a livello globale, scendono i nuovi casi ma non i decessi. “Nella settimana dal 7 al 13 febbraio, il numero globale di nuovi casi di Covid-19 è diminuito del 19% rispetto al dato della settimana precedente”, scrive infatti l’Organizzazione mondiale della Sanità. Mentre il numero dei decessi è rimasto simile a quello della settimana precedenti.

La Germania allenta le restrizioni dal 20 marzo

Intanto l’Europa si prepara ad allentare le maglie delle regole anti-covid. A partire dalla Germania. Il governo federale e i presidenti dei land tedeschi hanno concordato un piano per mettere fine e gran parte delle restrizioni. A partire dal 20 marzo. Secondo la prima bozza di risoluzione della Cancelleria, “tutte le misure protettive di più ampia portata” saranno ritirate dal 20 marzo. Tuttavia, rimarrà in vigore il requisito della mascherina. “Possiamo guardare al futuro con maggiore ottimismo di quanto fatto nelle scorse settimane”, ha detto il cancelliere Olaf Scholz annunciando la decisione.