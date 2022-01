Si spara accidentalmente per girare un video su TikTok: la tragica morte di una 14enne (video)

Una quattordicenne è morta dopo essersi sparata accidentalmente mentre stava girando un video su TikTok, la popolare piattaforma per video brevi. La tragedia è avvenuta nella città di Hyderabad, in Pakistan.

A renderlo noto è stata la polizia locale. “Il colpo di pistola le ha attraversato lo stomaco causando la sua morte”, hanno spiegato i medici. Nel 2021 in Pakistan quattro giovanissimi hanno perso la vita mentre stavano girando video su TikTok.

La quattordicenne morta a Islamabad

Nel gennaio dello scorso una bambina di 10 anni di Palermo si era avvolta una corda attorno al collo, morendo strangolata. Secondo gli inquirenti per partecipare a una”‘sfida di soffocamento estremo” sul social TikTok. La piccola del quartiere Kalsa la sera di mercoledì 20 gennaio 2021 era stata portata dai genitori disperati all’ospedale “Di Cristina” dopo un arresto cardio-circolatorio: i medici del pronto soccorso erano riusciti a riavviare il battito dopo diversi tentativi.

Diventare TikToker non è solo una moda, ma anche è una sorta di biglietto della lotteria per molti giovani e giovanissimi, in particolare nel terzo mondo. Infatti, la piattaforma cinese accredita direttamente piccole somme in base al numero di visualizzazioni raggiunte. Somme che, in molte nazioni del mondo equivalgono quasi a uno stipendio.

Tuttavia, l’obiettivo inconfessabile di molti adolescenti è quello di diventare star di TikTok. Secondo Forbes, le star di TikTok più pagate hanno guadagnato complessivamente $ 55,5 milioni nel 2021, in aumento del 200% rispetto all’ultima volta che la rivista americana ha fatto il computo dei loro stipendi, nel 2020.

TikTok, il miraggio del guadagno milionario

Dal momento in cui TikTok è cresciuto fino a raggiungere oltre 1 miliardo di utenti in tutto il mondo, aziende come Amazon, Louis Vuitton e McDonald’s hanno deciso di acquistare annunci pubblicitari di questo tipo. Le stelle di TikTok possono guadagnare fino a mezzo milione di dollari per un singolo post, anche se la maggior parte generalmente guadagna tra $ 100mila e $ 250mila per post, più del doppio rispetto a quanto stimato nella classifica del 2020.

Con un conto in banca di 36 miliardi di dollari, Zhang Yiming, nato nel 1983, è diventato grazie alla piattaforma TikTok l’uomo più ricco della Cina.