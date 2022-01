Sgarbi andrà a Sanremo, ma al festival della canzone cristiana: “Anche Battiato faceva musica mistica”

Un “Festival della canzone cristiana” a Sanremo, proprio negli stessi giorni in cui sul palco del teatro Ariston salgono i big del Festival della canzone italiana, con Vittorio Sgarbi come super ospite. La rassegna musicale cristiana vuole essere un controfestival? “Non mi sembra che dietro questo ‘Festival della canzone cristiana’ vi sia un intento provocatorio, antagonista oppure oscurantista”, rassicura il critico d’arte.

Intervistato dall’AdnKronos, Sgarbi sostiene che “va in contemporanea con il ‘Festival di Sanremo’ più che altro per avere visibilità. Insomma, “non per una scelta provocatoria oppure oscurantista. Non credo che ci sia questa intenzione polemica… ci si ritaglia uno spazio dove e quando già esiste un evento che attira l’attenzione. E del resto – aggiunge – non c’è una ortodossia da rispettare quindi alcune forme di religiosità possono anche passare attraverso aspetti irrituali”. Altrimenti, sarebbe un po’ come mettere i mutandoni a certe opere pittoriche di grandi artisti… “Appunto: non c’è musica blasfema come non c’è arte blasfema”, conferma.

Sgarbi all’altro festival di Sanremo: “Nessuna provocazione”

Quanto alla tradizione musicale cristiana, Sgarbi ricorda che “è un monumento di civiltà senza paragoni: basta il barocco per capirlo. Che poi ci sia una pulsione metafisica in tante composizioni di Lucio Dalla o di Franco Battiato o di Lucio Battisti, questo è innegabile. La componente spirituale ha una quota rilevante anche nella musica pop, indicando vie nuove rispetto alla tradizione musicale cristiana”.

“Poi, ci sono state performance, come quella di Achille Lauro, che ad alcuni possono essere sembrate blasfeme; io non vi ho trovato nulla di ciò, è chiaro che c’è un contorcimento legato al simbolismo di fine secolo, per una sorta di spiritualità ‘maledetta’, ma a me non ha provocato una reazione negativa, anzi l’ho vista con una certa simpatia”, taglia corto sulle polemiche Vittorio Sgarbi.

Il Festival della canzone cristiana in diretta su Radio Vaticana da Sanremo

Il primo festival della canzone cristiana si terrà a Sanremo, nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 19,30, nei giorni 3, 4 e 5 febbraio 2022, nell’Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione.

Il Direttore artistico è il cantutore Fabrizio Venturi, che condurrà le serata con il DJ Mitch di Radio 105, inviato delle Iene. La kermesse, con il Patrocinio del Comune di Sanremo e la collaborazione della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, si prefigge di diffondere e far conoscere ancora di più, in Italia, la canzone d’ispirazione cristiana o christian music, genere che canta il rendimento di grazie a Dio e la gioia della fede. Il Festival che si svolge nella città dei Fiori, che, più di ogni altra realtà, per la sua tradizione, rappresenta l’Italia musicale, è dunque un’opportunità per immergersi in questo genere musicale molto conosciuto e sviluppato in altri Paesi.