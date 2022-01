Quirinale, un voto in più per il centrodestra: l’ex grillino De Bonis passa con Forza Italia

Dal Misto a Forza Italia, dalla zona grigia della politica al centrodestra, con un voto in più nel carniere del centrodestra per il Quirinale e per Silvio Berlusconi, nel caso in cui decidesse di scendere in campo. L’ex esponente del M5S, Saverio De Bonis, annuncia il suo passaggio nelle fila degli azzurri. “Il Paese sta attraversando una fase estremamente delicata. L’elezione del Presidente della Repubblica avverrà in un contesto in cui assistiamo al perdurare della crisi pandemica con ripercussioni pesantissime su economia e società civile. Questi fattori impongono, a chi ha l’onore di rappresentare i cittadini, un’assunzione ulteriore di responsabilità. È il momento delle scelte alla luce del sole come ho sempre fatto. La mia storia umana e politica dimostra, infatti, che mi sono sempre assunto pubblicamente le mie responsabilità con la consapevolezza di rappresentare i miei concittadini e con l’orgoglio di agire per il bene comune, unica mia bussola. La mia storia di imprenditore, le battaglie per la mia terra, per la salute dei consumatori, per l’ambiente e per il nostro mezzogiorno mi hanno portato ad aderire a Forza Italia che, ad oggi, è l’unico movimento che crede nel sud e nelle sue potenzialità”, dichiara il senatore Saverio De Bonis appena uscito dal gruppo Misto.

Più voti per il centrodestra, in vista del voto per il Quirinale

Dunque, l’operazione scoiattolo non è finita. Con l’adesione a Forza Italia dell’ex senatore ex M5S Saverio De Bonis, ora nel Misto, Silvio Berlusconi sembra smentire Vittorio Sgarbi che da qualche giorno va dicendo che lo scouting quirinalizio dell’ex premier è fallito. Colpisce ai più la tempistica dell’annuncio di De Bonis, che è il secondo ‘acquisto’ azzurro in ordine di tempo dopo l’arrivo di ieri della senatrice Antonia Vono, dopo la rottura con Italia Viva.

Con l’ingresso di De Bonis e quello della senatrice calabrese renziana ieri, il partito azzurro incassa un due nuovi grandi elettori. Pallottoliere alla mano, infatti, grazie alla due new entry, il gruppo forzista a palazzo Madama passa da 50 a 52 parlamentari e il Cav può contare complessivamente (tra deputati e senatori) ora su 129 voti per il Colle, un altro in più rispetto a prima. Allo stato, il centrodestra ha 197 grandi elettori della Lega, 129 di Fi, 58 di Fdi, 31 di ‘Coraggio Italia-Cambiamo-Idea’, 5 di ‘Noi con l’Italia’ ai quali si aggiungono i 33 delegati regionali.

Conte cerca di tenere i suoi grillini

Si svolgerà domani sera a partire dalle 21, sulla piattaforma Zoom, un’assemblea congiunta dei gruppi M5S di Camera e Senato alla presenza del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. All’ordine del giorno, ovviamente, l’elezione del Presidente della Repubblica.