Pio e Amedeo al cinema battono Spider Man e Matrix: l’Italia vuole tornare a ridere

Ha debuttato al cinema a Capodanno ed è subito balzato in testa al botteghino ”Belli ciao”, la commedia di e con Pio e Amedeo diretta da Gennaro Nunziante che ha scritto il film insieme ai due attori comici pugliesi. Al primo giorno di uscita ‘Belli ciao’ ha infatti totalizzato un incasso di € 489.739 con n. 383 schermi, dati Cinetel, ed una media cinema pari a € 1.279, la più alta in assoluto, battendo anche Matrix Resurrections e Spider-Man: No Way Home che contavano un numero più alto di copie.

“Spero che vedere un film italiano in cima al botteghino il primo giorno del 2022 sia di buon auspicio per tutta la nostra comunità e il nostro mercato cinematografico” – ha commentato il produttore Lorenzo Mieli per Fremantle – “Sono quindi particolarmente felice per il risultato ottenuto da ‘Belli ciao’ nel suo primo giorno di programmazione e ringrazio Gennaro Nunziante, Pio e Amedeo per averci regalato una commedia divertente e intelligente. Sono inoltre grato a Vision per aver creduto in questo film sin dal primo giorno”.

Massimiliano Orfei, Amministratore Delegato di Vision Distribution, ha ribadito: “Siamo veramente felici del primato di ‘Belli ciao’ al box office di Capodanno. Voglio congratularmi con Gennaro e Pio e Amedeo, perché questo successo, in un momento così difficile del mercato, non era affatto scontato e conferma la forza della commedia italiana al box office. Voglio anche esprimere a Lorenzo Mieli e a tutta Fremantle la nostra gratitudine per aver creduto in Vision”.

Partire o restare? Restare o partire? Il successo di Pio e Amedeo, i due amici inseparabili che di fronte al fatidico dilemma che attanaglia i giovani del Sud hanno fatto scelte opposte, rivela la grande vitalità della commedia italiana, la forza dell’ironia e il bisogno di leggerezza del pubblico che ha premiato la comicità intelligente, esilarante e garbata di ‘Belli ciao’. Prodotto da Lorenzo Mieli per Fremantle, il film è una produzione Fremantle e Vision Distribution in collaborazione con Sky e con Prime Video, distribuito da Vision Distribution.

Il film fa segnare un cambio di passo nella comicità dei due artisti. Amedeo la spiega così a Repubblica: «Si tratta di un cambio, ma non definitivo. Volevamo una cosa che non avevamo mai fatto, una commedia per tutti. Perché è la storia di tutti. Di chi dalla provincia d’Italia cerca di andare nella metropoli per il successo, la scalata sociale. Abbiamo cercato di fare una storia, non quella comicità secca che al cinema non funziona». E Pio aggiunge: «È il momento forse peggiore per andare al cinema. La strada più facile era la piattaforma, ci toglievamo ogni responsabilità. Ma abbiamo rispettato il patto con gli esercenti e i lavoratori, la sala è uno dei pochi svaghi aperti, e sicuri. Aspettiamo i sopravvissuti rimasti in giro. Visto che non puoi prendere i popcorn che costano più del biglietto, con sette euro hai fatto la serata».