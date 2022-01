Mattarella, una tranquilla domenica in famiglia. Ma il bis al Quirinale riprende quota

Una tranquilla domenica in famiglia per Sergio Mattarella. Da Palermo segue le trattative per l’elezione del suo successore e – come annota La Stampa – deve avere considerato con apprensione quanto avvenuto al vertice del centrodestra. “Perché – scrive il quotidiano – da ieri sera, con la rinuncia di Berlusconi alla candidatura al Colle e il “no” all’eventuale spostamento di Draghi da Palazzo Chigi, il bis del Capo dello Stato ha ripreso corpo, anche se la contrarietà del Presidente rispetto a quest’ ipotesi è chiarissima, ed è stata ribadita l’ultima volta solo due giorni fa”.

Se lo stallo sui nomi dovesse prolungarsi oltre la terza votazione “il congelamento di Mattarella e Draghi ciascuno al proprio posto potrebbe ridiventare uno sbocco possibile”. Intanto il presidente ha trascorso una domenica tradizionale.

La messa in mattinata nella piccola chiesa di Santa Maria Maddalena, in compagnia dei figli, Laura e Bernardo. All’uscita dal condominio di via Libertà un capannello di cittadini, tra cui alcuni runners, lo hanno a lungo applaudito, gridandogli: “Grazie, Presidente”. Un altro ha detto a gran voce: “Contiamo su di lei”. Un altro ancora ha gridato: “Presidente, faccia pulire la città, per favore”. E lui, il capo dello Stato, accompagnato da una donna della scorta e altri uomini della sicurezza, ha risposto con un sorriso e salutando con la mano.