Lotteria milionaria per Roma e il Lazio: vinti quasi dieci milioni di euro. Ecco i biglietti vincenti

Lotteria della Befana fortunata per il Lazio e per la Capitale. Venduto a Roma il biglietto vincente a cui va il primo premio della Lotteria Italia 2022. Il biglietto è stato venduto da un distributore locale di Roma. Il primo premio di 5 milioni di euro corrisponde al tagliando T018060. Come è stato spiegato nella trasmissione abbinata alla lotteria I soliti Ignoti, su Raiuno, con la dizione ‘distributore locale’ si intende che l’acquisto è stato fatto a Roma, da un soggetto però che potrebbe aver rivenduto i biglietti.

Il secondo premio milionario, al biglietto P297147, venduto a Formigine in provincia di Modena, si aggiudica 2,5 milioni di euro.

Al biglietto E263508 venduto a Magliano Sabina, in provincia di Rieti, il terzo premio da 2 milioni di euro.

Al tagliando N330633, venduto a Roma, a cui vanno 1,5 milioni di euro, mentre il biglietto D137599 venduto a Trapani si aggiudica un milione di euro.

Lazio pigliatutto, dunque, nell’edizione 2021 della Lotteria Italia. Nella regione, riferisce l’agenzia specializzata Agimeg, sono infatti stati vinti complessivamente 9,46 milioni di euro, grazie all’apporto decisivo del primo premio da 5 milioni di euro centrato a Roma, del terzo premio da 2 milioni vinto a Magliano Sabina (RI) e del quarto premio da 1,5 milioni vinto ancora nella Capitale.

Sul podio delle regioni più fortunate anche l’Emilia Romagna, che grazie al secondo premio da 2,5 milioni centrato a Formigine, in provincia di Modena, raggiunge quota 2,62 milioni di euro vinti. Terza piazza per la Sicilia, con premi complessivi per 1,18 milioni di euro, anche in questo caso cifra sostenuta dal milione di euro vinto a Trapani. Subito fuori dal podio si piazza la Lombardia con 760 mila euro, la Campania con 560 mila euro e la Puglia con 280 mila euro.

Seguono Abruzzo con 220 mila euro, la Toscana con 200 mila euro, Veneto e Piemonte con 160 mila euro, Marche e Sardegna con 100 mila euro, la Calabria con 60 mila euro, il Friuli Venezia Giulia con 40 mila euro, la Liguria con 20 mila euro, così come l’Umbria e la Valle d’Aosta. Online invece sono stati vinti due premi da 20 mila euro. Le uniche regioni che in questa edizione non sono andate a premi, evidenzia l’agenzia Agimeg, sono state la Basilicata, il Molise e il Trentino Alto Adige.