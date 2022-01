“Fuori dal coro” contro il virologo Pregliasco: nel suo ospedale se sei senza booster non ti operano

Una pesante denuncia che coinvolge l’ospedale Galeazzi di Milano, il cui direttore è il virologo Fabrizio Pregliasco, è arrivata, martedì sera, durante la trasmissione di Mario Giordano “Fuori dal coro“.

Un servizio della trasmissione ha raccolto la testimonianza di due pazienti che dovevano essere operati, ed erano dunque in lista di attesa, ma che sono stati respinti quando è arrivato il loro turno, in quanto privi della dose booster. Sul posto si è recato un inviato di Fuori dal coro cui è stata confermata la linea dell’ospedale: niente Super Green pass, niente operazione. Una scelta che sarebbe stata messa per iscritto in una circolare dello stesso Pregliasco.

Dopo la “visita” degli inviati di Mario Giordano una delle persone che ha denunciato la discriminazione sarebbe stata intanto già contattata dal Galeazzi per la visita pre-ricovero, secondo quanto scrive oggi La Verità. Una prima reazione, dunque, al servizio della trasmissione Mediaset.

Lo stesso Giordano ha commentato: “Questa mi sembra una cosa folle. Se una persona deve essere operata, è necessario che venga operata. La medicina non deve discriminare un malato da un altro”. “Allora dobbiamo curare i magri prima dei grassi e i biondi prima dei mori. E’ una cosa incivile!”.