Congo, arrestati gli assassini dell’ambasciatore Attanasio, volevano chiedere 1 milione di dollari di riscatto

Gli assassini dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere di scorta, Vittorio Iacovacci, e del loro autista Mustafa Milambo uccisi in Congo da un gruppo di banditi nel febbraio 2021 mentre si trovavano in viaggio per conto del Pam in una zona del Paese particolarmente pericolosa sono stati arrestati dalla polizia locale secondo quanto riporta su Twitter il giornalista congolese Justin Kabumba che, per primo, ha dato la notizia mostrando anche la foto dei 6 arrestati dopo aver assistito ad una conferenza stampa a Goma delle autorità del Nord Kivu.

Secondo Kabumba la polizia congolese ha spiegato che il capo della banda denominata Aspirant che ha ucciso Luca Attanasio è ancora latitante e ricercato dai servizi di sicurezza.

I banditi volevano rapire l’ambasciatore ed erano pronti a chiedere 1 milione di dollari in riscatto in cambio della restituzione di Luca Attanasio, secondo il giornalista congolese che, su Twitter, mostra alcune foto dei presunti assassini consegnati al governatore militare del Nord Kivu. Al momento non c’è, però, la conferma delle autorità centrali congolesi.

La banda Aspirant sarebbe responsabile anche dell’assassinio dell’uomo d’affari, Simba Ngezayo, ucciso in Congo nel novembre 2020.