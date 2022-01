Cecchi Paone perde le staffe contro la giornalista: a che titolo parla? E Lei: e tu saresti uno scienziato? (video)

A Zona Bianca, su Rete4, va in onda il consueto teatrino pro vax-no vax. Stavolta ad interpretare i ruoli sono Alessandro Cecchi Paone e la giornalista Azzurra Barbuto che da mesi, su twitter, tuona contro il vaccino anti Covid e difende il diritto di scelta del cittadino. Oltre ovviamente a criticare il green pass che a suo avviso lede diritti fondamentali, antecedenti alla Costituzione in quanto fanno parte dei diritti universali di tutti gli uomini.

E proprio mentre sta spiegando questo concetto, Alessandro Cecchi Paone la interrompe e dice: “Ma chi è lei? A che titolo parla?”. Azzurra Barbuto a quel punto si inalbera e vanta la sua laurea in Scienze politiche mentre Cecchi Paone la incalza: “Quindi è esperta di diritto costituzionale?”. Replica Barbuto: “Ho la sua stessa laurea ma è lei, non io, che si crede uno scienziato”. Per poi dire che occorre finirla con il linguaggio di odio che colpirebbe i non vaccinati.

La giornalista ha ripreso poi il battibecco che è andato avanti, fuori onda, mentre il conduttore cercava di fare da paciere tra i due. In pratica Cecchi Paone voleva che la Barbuto se ne andasse perché “in tv si dà troppo spazio ai no vax”. Lei ha riproposto sui social il video chiedendo a sua volta ai suoi follower di boicottare i programmi che ospitano Cecchi Paone. Insomma proprio il teatrino di cui hanno bisogno i talk per fare audience. Nella rissa infatti si determinano le curve con i supporter dell’una e dell’altra tesi e la corretta informazione va a farsi benedire.

Intanto Azzurra Barbuto, già firma di Libero, incassa la solidarietà di Vittorio Feltri che scrive su Twitter a commento dello scontro con Cecchi Paone: “Cecchi Paone, di cui ignoro la professione, noto omosessuale, non è uno sciocco, anzi, ma se in tv incontra una donna la aggredisce quale nemica manco fosse costretto a scoparla”.