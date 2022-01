Calcio in lutto, morto Gianni Di Marzio: “scoprì” Maradona. I figli: “Ora potrai allenare il tuo Diego”

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto all’età di 82 anni Gianni Di Marzio, ex allenatore di Catanzaro e Napoli. A dare la triste notizia è stato il figlio Gianluca, che gli appassionati di calcio conoscono come giornalista esperto di calciomercato. “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego, sei stato un grande papà. Mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai”. Di Marzio nel 1977 guidò il Napoli di Corrado Ferlaino fino alla finale di Coppa Italia. Scoprì durante un viaggio in Argentina un giovanissimo Diego Armando Maradona, che segnalò al presidente.

Gianni Di Marzio scoprì Maradona da giovanissimo

Con Maradona, con cui conservò sempre un ottimo rapporto, l’affare allora non si concretizzò per la chiusura delle frontiere di mercato. ora potrà allenarlo da lassù, come scrive teneramente il figlio Gianluca. Fu un uomo generoso, perbene e sempre molto disponibile: allenò anche Genoa, Catania (promosso in Serie A), Padova, Cosenza e Palermo. Grande conoscitore di calcio non c’era un calciatore di cui lui non sapesse le caratteristiche. Era un punto di riferimento per i cronisti sportivi. Ha vinto due volte il premio Seminatore d’oro, che corrisponde all’attuale Panchina d’oro come miglior allenatore. Dalle redazioni sportive sono giunti messaggi affettuosi al figlio Gianluca e a tutta la famiglia.

Claudio Ranieri: “Se sono allenatore lo devo a te”

“Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra”, recita il tweet di cordoglio del Napoli. Bellissimo il messaggio di Claudio Ranieri: “Addio Gianni, sei stato il mio allenatore per 5 anni e mio grande amico per tutta la vita: se sono allenatore lo devo a te”. Così da Londra il tecnico del Watford. Già allenatore di Juve, Roma e Leicester con cui ha vinto a sorpresa la Premier League, Ranieri ha aggiunto: “Ora – aggiunge Ranieri – posso solo condividere il dolore di questa tua ultima notizia con Tucci e Gianluca. Mi mancherai, tantissimo”.