Appuntamento oggi al Cis (ore 17,30) con “La rivolta Ungherese” di Giorgio Cirillo. Presente Donzelli

Al Centro iniziative sociali di Roma appuntamento da non perdere questo pomeriggio. Alle ore 17:30 avrà luogo la presentazione del libro “La rivolta Ungherese” di Giorgio Cirillo. A presentarlo al Cis di Domenico Gramazio (piazza Tuscolo-Viale Etruria, a Roma) ci saranno il parlamentare di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, Giovanni Quarzo, capogruppo di FdI al Comune di Roma; Volpi, Adalberto Baldoni, storico della destra, Roberto Rosseti, giornalista Rai. Quindi l’editore Federico Gennaccari e Francia. Interverrà il “padrone di casa” Domenico Gramazio. Che con la presentazione de “La rivolta Ungherese” avvia un ciclo di conferenze e di iniziative molto fitto per tutto il 2022. Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto delle norme anti-covid. ricordiamo, solo una settimana fa, la consegna a Guido Rasi del Premio Caravella, incontro al quale ha partecipato un numeroso pubblico. Anche all’autore, Giorgio Cirillo, già giornalista del Secolo d’Italia negli anni anni 70, è stato dato il riconoscimento nella scorsa edizione proprio in qualità di studioso della rivolta ungherese del 1956. (La fotografia è uno scatto realizzato durante la presentazione del libro di Giorgia Meloni: “Io sono Giorgia”, avvenuto lo scorso anno.