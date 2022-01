Annamaria Franzoni è tornata sul luogo del delitto: nella villa di Cogne a Capodanno festa e fuochi d’artificio

A vent’anni esatti dalla morte del piccolo Samuele, Annamaria Franzoni è tornata nella villetta di Cogne che fu la scena del delitto del figlio. Condannata a 16 anni di carcere e libera dal 2019, Franzoni e il marito Stefano Lorenzi hanno passato il weekend di Capodanno nella casa a due piani nella frazione di Montroz.

Secondo quanto riporta La Stampa, i coniugi hanno soggiornato a Cogne dal 30 dicembre al 3 gennaio, passando di fatto la fine dell’anno e i primi giorni del 2022 in quella casa che tanto

ha fatto parlare di sé nei giornali e nella cronaca nera. Annamaria Franzoni, si legge sul quotidiano, non è mai uscita di casa e non si è recata in paese in quei giorni, forse per non attirare l’attenzione. Ma gli sguardi dei vicini più attenti non si sono fatti sfuggire una presenza “anomala” nella villetta. La coppia ha infatti festeggiato la notte di San Silvestro con uno spettacolo di fuochi d’artificio nel cielo dal giardino dell’abitazione.

Non è la prima volta che la donna torna nella casa di frazione Montroz da quando ha scontato la pena a 16 anni (ridotti a meno di 11) per l’uccisione del figlio. Dopo essere tornata in libertà, già nel novembre 2018 era stata notata nello chalet da alcuni vicini.