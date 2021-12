Tragedia sfiorata in Valle Camonica: cadono sassi sui binari e deraglia il treno. Ecco il video

Attimi di paura a Cedegolo, in Valle Camonica. Sette persone sono rimaste lievemente contuse nel deragliamento di un treno questa mattina a Cedegolo, in Valle Camonica lungo la linea Brescia Edolo. Un masso sui binari ha provocato il deragliamento del convoglio, con 15 persone a bordo. Il personale del 118, riferisce l’Areu, ha valutato sul posto sette persone, che hanno riportato lievi contusioni e che hanno rifiutato di essere portate in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, i massi sarebbero franati dalla montagna, cadendo sui binari. Sul posto sono intervenuti Polfer e carabinieri.

Deraglia treno in Valle Camonica

Il macchinista del treno di Trenord sulla linea Brescia-Edolo, secondo una prima ricostruzione, ha visto franare la montagna a fianco della linea ferrata ed è riuscito a contenere l’impatto contro un masso di oltre un metro cubo che è caduto sui binari. Come riportano i quotidiani locali, il treno, uscito dai binari, è rimasto bloccato all’ingresso della galleria. Il treno carico di studenti e lavoratori ha rischiato di finire nel fiume Oglio. Ecco il video pubblicato sui social da Localteamtv.

Altro caso, a Roma deraglia un tram

Altro caso. A inizio di novembre, come riporta Romatoday, un tram a Roma ha deragliato mentre viaggiava sulla linea ferrata nella zona di Trastevere. A uscire dai binari è stato un tram della linea 3. Lo svio è avvenuto in via Girolamo Induno, di fronte al Cinema Troisi e poco distante dal Ministero dell’Istruzione, Ricerca ed Università (il Miur). Tanta paura ma per fortuna nessuno è rimasto ferito o contuso. Il tram è deragliato di trenta centimetri fuori dai binari.