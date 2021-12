Torna Michele Santoro su La7, sarà il commentatore di un talk condotto da Mentana

Michele Santoro torna in tv. Una notizia che arriva da Enrico Mentana: Santoro torna proprio su La7, la rete che aveva abbandonato nel 2015, sei anni fa. Mentana ha pubblicato un selfie in cui compare assieme al direttore de La7 Andrea Salerno e allo stesso Santoro, con la scritta in calce: «Stiamo preparando una cosa forte per gennaio».

Del nuovo talk show che segnerà il grande ritorno si sa per ora poco: il conduttore sarà lo stesso Mentana con Santoro in veste di opinionista-commentatore. Una veste inedita ma anche poco azzeccata per un personaggio che dà il meglio di sé nel confronto mentre “stanca” nel ruolo di telepredicatore. Si sa, infine, che il programma andrà a coprire lo spazio in precedenza occupato da Giletti.

Al selfie di Mentana è seguita la dichiarazione di Santoro: «Al momento l’unico gesto che abbiamo potuto vedere tutti è quello di Enrico Mentana che mi ha invitato a prendere contatti con La7 per fare un programma. Tutto il resto è da venire».

In una nota il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, invita la Rai a curare di più i programmi di informazione. “Nelle tv commerciali aumenta l’attenzione per l’informazione. Su La7 torna Santoro per un nuovo progetto curato dal direttore del tg Mentana. A Mediaset si parla di provvedimenti che Silvio Berlusconi avrebbe chiesto per arginare il troppo spazio dato ai no-vax in alcune trasmissioni. E la Rai come risponde? Con la no-vax Maddalena Loy ospite fissa in prima serata su Rai3 tutti i martedì? L’Ad Fuortes ha fatto bene a intervenire sull’edizione notturna del Tgr, ora vada avanti e riformi tutta l’informazione”.