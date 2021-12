Pedopornografia, arrestato un musicista ad Ancona. Un milione di video e foto hard di minori

Collezionava più di un milione di foto e video pedopornografici. La polizia postale in provincia di Ancona ha arresto un uomo di 49 anni. Trovato in possesso di oltre un milione di immagini e filmati. Che ritraevano minori a i 6 e i 13 anni coinvolti in atti sessuali con adulti. Il materiale è stato scoperto dagli uomini della Polizia Postale. Nel corso di una perquisizione locale e informatica.

Pedopornografia, arrestato un musicista

A coordinare l’indagine il Servizio Polizia Postale e il Centro nazionale per il Contrasto alla pedopornografia online. Tutto è partito una segnalazione di un organismo internazionale. Alcuni accertamenti investigativi s avevano consentito di correlare altre 8 segnalazioni. E di identificare il destinatario della perquisizione. Un musicista privo di precedenti di polizia. Ulteriori controlli hanno scoperto che l’uomo, in passato, aveva dato lezioni anche a ragazzi minori. Senza che però siano emersi comportamenti illeciti.

Da 20 anni conservava 1 milione di video pornografici