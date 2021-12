Meloni presenta Atreju 2021: dal 6 al 12 dicembre sarà “Il Natale dei Conservatori” (segui qui la diretta)

Torna Atreju, ma in versione natalizia. A illustrare il programma e le novità di questa veste inedita della kermesse di FdI, di solito svolta a settembre e sospesa nelle ultime due edizioni a causa della pandemia, sono oggi, in una conferenza stampa nella sala convegni della Fondazione An e trasmessa anche in diretta social, la presidente del partito Giorgia Meloni, il responsabile dell’organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, il presidente del movimento giovanile di FdI “Gioventù Nazionale” Fabio Roscani e il responsabile della comunicazione di FdI, Mauro Rotelli.

Atreju quest’anno sarà “Il Natale dei conservatori”

Il titolo di Atreju 2021 è “Il Natale dei conservatori”. Si svolgerà a Roma dal 6 al 12 dicembre e sarà all’aperto, a piazza Risorgimento, nel rispetto delle nuove restrizioni Covid. Tra le novità di quest’anno, raccontano ambienti FdI, la pista di pattinaggio e i mercatini solidali. Prevista un’area dibattiti, con “tettoia”, per garantire lo svolgimento di incontri, interviste e tavole rotonde al riparo da pioggia e vento.

