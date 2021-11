Treviso, altro colpo della banda dei vip: svaligiata la villa dei Von Furstenberg, della dinastia Agnelli

Terzo colpo della banda che assalta le ville degli imprenditori in quattro giorni a Mogliano, in provincia di Treviso. Dopo la rapina violenta di domenica notte al petroliere Giancarlo Miotto, sequestrato insieme alla famiglia da quattro banditi e l’assalto sventato dal custode alla villa dell’imprenditore Nicola Miol (Ex Gruppo Supermercati Pam) di martedì sera, ieri notte è stata la volta della villa, disabitata, di Egon Sebastien Von Furstenberg, fondatore di Banca Ifis e membro della famiglia imparentata con la famiglia Agnelli.

La sede legale e la direzione generale si trovano a Mestre, nel comune di Venezia. Banca Ifis è presente su tutto il territorio italiano con sedi a Milano, Roma, Mondovì e Bologna e con 26 uffici commerciali che offrono servizi finanziari a supporto delle imprese.

La rapina nella villa dei Von Furtsenberg

Nella notte tra mercoledì e giovedì i banditi si sono introdotti nella villa di Mogliano dei Vob, (non quella padronale, si tratta di una seconda residenza della famiglia in zona), disabitata da alcuni mesi, alla ricerca di denaro e preziosi. Secondo le prime indagini dei carabinieri si sono però dovuti accontentare solo di qualche centinaio di euro in contanti. Ad un primo inventario parrebbe che dalla villa del banchiere non sia stato portato via nulla. All’interno sono stati rilevati segni di forzatura su alcuni mobili e armadi. Alla luce dei precedenti episodi i controlli delle forze dell’ordine sono stati intensificati.

Ad accorgersi dell’intrusione è stato un passante che ha notato una finestra rotta e ha dato l’allarme ai carabinieri, che stanno indagando per scoprire se si tratta della stessa banda dei due precedenti colpi.