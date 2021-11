Sparò a un ladro albanese: Walter Onichini cambia carcere per le minacce dei detenuti stranieri

Walter Onichini è stato trasferito d’urgenza dal carcere di Venezia a quello di Padova.

Lo rende noto il Gazzettino, riportando del codice dei detenuti stranieri, ormai maggioranza, nel penitenziario di Venezia. “Chi spara a un albanese deve pagare”, il codice dei detenuti stranieri del carcere di Venezia parla chiaro: per queste ragioni Walter Onichini è stato trasferito in fretta e furia dal carcere di Venezia a quello di Padova.

Lo rende noto Il Gazzettino, ricostruendo gli sviluppi dell’incubo giudiziario che sta vivendo il macellaio veneto che, nel luglio del 2013 sparò, ad un ladro albanese che di notte si era introdotto nella sua abitazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso al processo. Dal 13 settembre Onichini sta scontando 4 anni e 11 mesi per tentato omicidio.

La beffa della vicenda è che il ladro ferito dal macellaio è un albanese espulso prima dei fatti, che si trovava in Italia illegalmente. Al ladro, condannato per quel furto a tre anni e 8 mesi, Onichini deve pure dare 25mila euro di risarcimento.

Per evitare che le minacce nei confronti di Onichini si trasformassero in pestaggi, aggressioni o peggio, il macellaio veneziano era sempre rimasto in isolamento nella cella da oltre due mesi. Fino al trasferimento ottenuto a fine ottobre. Nel frattempo, i suoi legali stanno preparando la richiesta di grazia (anche parziale). Richiesta reiterata anche da Fratelli d’Italia. Il paradosso tra la situazione del negoziante italiano e la sua vittima, Elson Ndreca appare evidente. Sul ladro albanese, che nel suo Paese risulta latitante, pende anche un altro processo con l’accusa di falsa testimonianza per non aver fatto il nome dei suoi complici. Da qui, probabilmente la solidarietà criminale e “mafiosa” dei detenuti del carcere veneziano. Per il macellaio veneziano è nata anche una pagina Facebook con migliaia di iscritti.