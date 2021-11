Sondaggio Euromedia, gli italiani scelgono il centrodestra (46,4). Il centrosinistra si ferma al 40%

Il centrodestra batte il centrosinistra. Se si votasse oggi la coalizione di centrodestra ((Fdi-Lega-Fi-altri) otterrebbe il 46,4% dei consensi degli italiani. Staccando di 6 punti gli avversari di centrosinistra (Pd-M5s-Mdp-Art.1-Si), che si fermano al 40.3%. È la fotografia dell’ultimo sondaggio Euromedia research sugli schieramenti politici italiani. La rilevazione è stata realizzato per Porta a Porta di questa sera. A completare il quadro della mappa politica nazionale i partiti non coalizzati. Che valgono quasi il 10% (9,7%), mettendo assieme Azione, Italia Viva, +Europa, Verdi. Dati significativi quelli dell’ultimo termometro politico di Euromedia che saranno illustrati nello studio di Bruno Vespa.

Euromedia, il centrodestra (46,4) supera il centrosinistra

Il Pd si conferma primo partito italiano (al 20.5%) seguito da Fdi che tallona il partito dei Letta attestandosi al 19%. Dopo le amministrative i due partiti sono gli unici a toccare o superare quota 19 in un costante testa a testa- Sempre secondo il sondaggio di Alessandra Ghisleri la Lega si piazza al terzo posto con i 18,1. Segue il movimento 5Stelle stabile nella sua discesa al 16,2 per cento.

Pd e FdI i primi due partiti italiani

Il Pd registra una crescita dell’1% rispetto al precedente sondaggio del 20 ottobre scorso. Minima flessione per Fratelli d’Italia che cala dello 0.2%. Lega in crescita (+0.5%). In calo anche Foza Italia che si conferma quinto partito italiano dietro i grillini con l’8% (-0.1%). Seguono Azione di Carlo Calenda al 4% (-0.5%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2.2% (+0.2%). Mdp-Articolo 1 sono quotati da Euromedia research al 2% (+0.5%), +Europa all’1.8% (+0.6%), Federazione dei Verdi all’1.7% (-0.4%), Sinistra Italiana all’1.6% (+0.2%). Le altre formazioni del centrodestra otterrebbero attualmente l’1.3% (+0.1%).