Roma, paura a Boccea: ruba alcolici con il suo pitbull. Scoperta, fa azzannare un dipendente

Ha utilizzato il suo pitbull per compiere un furto in un negozio a Roma. In via Boccea una donna di 46 anni è entrata nel negozio con il suo cane per rubare alcune bottiglie di alcolici. Il personale del minimarket la teneva sott’osservazione perché già altre volte avrebbe utilizzato lo stesso sistema.

La donna ha preso alcune bottiglie di superalcolici e le ha nascoste sotto il suo cappotto. Sperava forse di farla franca, ma quando è arrivata all’uscita il proprietario l’ha fermata e lei, come riporta il Messaggero che ha raccontato il caso, per tutta risposta ha dato un ordine al suo cane che si è scatenato contro un dipendente bengalese mordendogli il ginocchio.

La fuga e l’arresto

La donna a quel punto si è allontanata. Ma il proprietario del minimarket e alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno subito chiamato il 112. La donna qualche minuto dopo è stata individuata e fermata dai carabinieri. L’uomo ferito è stato portato in ospedale dove ha avuto una prognosi di una ventina di giorni e gli sono stati applicati alcuni punti di sutura.