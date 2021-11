Nuova grande opera della Treccani: la prima enciclopedia dell’arte contemporanea in 4 volumi

Treccani, una nuova opera tra le grandi edizioni che vanta il suo catalogo. Non solo una ricognizione degli artisti ma anche degli storici, dei critici e dei teorici dell’arte; dei curatori di mostre, musei e gallerie; e ancora dei galleristi e dei mercanti, degli architetti, dei designer; dei registi, dei fumettisti, degli stilisti; e infine anche dei poeti e degli scrittori che hanno avuto un significativo dialogo con l’arte. E’ quanto offre l’Enciclopedia Treccani dell’Arte Contemporanea, che illustra le figure attive nell’arco di tempo che va dal 1900 al 2021.

Treccani, nuova grande opera

Si tratta della prima Enciclopedia italiana dedicata all’arte contemporanea a livello internazionale che propone una ricognizione di tipo fenomenologico: l’opera in quattro volumi è diretta da Vincenzo Trione e Valeria Della Valle: vuole documentare “nella prospettiva più ampia e inclusiva possibile” le diverse componenti che entrano nel sistema dell’arte. L’opera è caratterizzata da un progetto grafico innovativo (curato da Polystudio) e accompagnata da una ricca selezione di immagini. Una grande opera che arricchisce una catalogo di volumi prestigiosi che segnano l’eccellenza italiana.

La nuova impresa editoriale della Treccani

Accanto alle persone fisiche (disposte in ordine alfabetico) vi sono voci di carattere tematico: dedicate ai luoghi in cui si forma e si promuove l’arte (musei, gallerie, fondazioni); al contesto geopolitico (capitali antiche e nuove dell’arte), ma anche ai movimenti, alle tecniche. La nuova impresa editoriale dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani sarà presentata dalla Biennale di Venezia giovedì 11 novembre. Per l’occasione è stato scelto un luogo iconico dell’arte contemporanea: la Biblioteca dell’Archivio Storico situata nel Padiglione Centrale ai Giardini.

Il programma veneziano prevede alle ore 12.00 la conferenza stampa con Roberto Cicutto, presidente della Biennale di Venezia; Massimo Bray, direttore generale Treccani, Vincenzo Trione e Valeria Della Valle, direttori scientifici dell’Enciclopedia Treccani dell’Arte Contemporanea. Alle ore 15 si terrà la presentazione dell’opera in un incontro aperto al pubblico dal titolo “Le arti contemporanee raccontano il XX e XXI secolo”. Ne discutono Massimo Bray, Vincenzo Trione e Valeria Della Valle con Melania Mazzucco, scrittrice, Stefano Bartezzaghi, semiologo, Maurizio Ferraris, filosofo, Francesco Vezzoli, artista.