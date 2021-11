Meloni: «Altro che reddito di cittadinanza, gli italiani in difficoltà si aiutano creando lavoro»

«Dice bene il direttore Sallusti. È necessario creare lavoro: solo così potremo davvero aiutare gli italiani in difficoltà». Lo scrive sulla sua pagina Facebook la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni che cita anche la frase Sallusti: «Troppe truffe con il reddito di cittadinanza. Diamo quei soldi agli imprenditori che a loro volta offrono il lavoro, e quindi pagano i lavoratori disoccupati».

Sallusti: «Diamo i soldi del reddito di cittadinanza agli imprenditori»

In un video il direttore di Libero ha, infatti, detto: «Mi viene in mente, che la via maestra per aiutare i giovani che non hanno lavoro sia un’altra, che era tra l’altro una delle versioni del centrodestra del reddito di cittadinanza: diamo questi soldi, questi 700/800 euro al mese non ai percettori, ma agli imprenditori che a loro volta offrono il lavoro e quindi pagano i lavoratori disoccupati». «Certo, anche tra gli imprenditori potrebbe esserci qualche imbroglione», ha puntualizzato Sallusti. Spiegando però che «gli imprenditori sono più controllabili, perché una azienda è meglio e più velocemente controllabile di un singolo cittadino». «Proviamo a proporre di continuare ad aiutare chi non trova lavoro», ha concluso Sallusti, «aiutando gli imprenditori a pagare chi non ha lavoro».

Valanga di commenti al post della Meloni

La proposta crea dibattito nel web. Scrive un utente: «Selezioniamo gli imprenditori… non siano quelli che poi delocalizzano all’estero». E un altro osserva: «E magari diamo una sforbiciata alle tasse delle piva siamo oltre il 55%». C’è chi puntualizza: «Se i 5 grulli lo capissero saremmo a buon punto». E chi propone: «Diamo quei soldi per assumere medici ed infermieri/e che mancano …» o «diamoli ai comuni che li daranno ai “bisognosi” in cambio di pulizia di strade piazze e giardini». E, infine, c’è chi parla del green pass: «E soprattutto togliamo questo inutile Green Pass!!!! Stanno creando solo problemi ai lavoratori».