“La Destra verso il futuro”: giovedì sarà presentato alla Camera il libro inedito di Pinuccio Tatarella

Sarà presentato nel corso di una conferenza stampa, in anteprima nazionale, giovedì 2 dicembre 2021 alle ore 14.00 a Roma, presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, il libro inedito di Pinuccio Tatarella “La destra verso il futuro. Itinerario di una svolta”, edito da Giubilei Regnani e curato dalla Fondazione Tatarella. Interverranno Francesco Giubilei, Presidente della Fondazione Tatarella, lo storico Giuseppe Parlato, Presidente della Fondazione Spirito De Felice, che ha curato l’introduzione storica del libro, il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa e Fabrizio Tatarella, Vice Presidente della Fondazione Tatarella intitolata ai fratelli Pinuccio e Salvatore Tatarella, storici esponenti della destra italiana. La prefazione del libro di Pinuccio Tatarella è di Giorgia Meloni.

L’inedito di Pinuccio Tatarella

Questo inedito di Pinuccio Tatarella, mai dato alle stampe, ritrovato, per caso, durante i lavori di ordinamento e digitalizzazione dell’archivio Tatarella, è un prezioso contributo per raccontare l’evoluzione della destra italiana, il passaggio da una destra di protesta a una di proposta, spiegato dal principale artefice della svolta. Il libro raccoglie una serie di interviste e articoli di Pinuccio Tatarella, pubblicati su diverse testate tra il dicembre del 1986 e il novembre del 1993. Le elezioni del marzo del 1994, le conseguenti responsabilità di governo assunte da Tatarella, vicepresidente del Consiglio e Ministro delle poste e telecomunicazioni, e la prematura scomparsa, devono averne impedito la pubblicazione. La destra moderna, europea e di governo è nata a Fiuggi con la creazione di Alleanza Nazionale, una destra non più emarginabile dal gioco della democrazia, grazie alla lungimiranza di Pinuccio Tatarella, riferimento politico quanto mai attuale per la destra e il centrodestra italiano ed europeo.