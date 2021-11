Il giovane vaccinato va escluso dalla vita sessuale: lo dice il “filosofo” no vax Gasperini (Lega)

“Un giovane sano che si vaccina dimostra debolezza, paura della morte, creduloneria, infermità intellettuale, facile obbedienza al primo politico che passa e lo minaccia e una psicologia da servo. Tutte caratteristiche che dovrebbero comportare come minimo l’esclusione dalla vita sessuale, come contrappasso naturale“. Lo scrive su Facebook Lorenzo Gasperini, attualmente consigliere provinciale della Lega a Livorno e consulente legislativo alla Camera per il partito di Matteo Salvini.

Gasperini, che sui social si definisce ‘identitario e toscano’ sui suoi profili è noto per posizioni estreme. Il 27 novembre compare un post dove scrive: “Al giorno d’oggi se non sei omosex e vaccinato non sei nessuno. Vieni discriminato“.

Parole che imbarazzano il Carroccio e che sono difficilmente difendibili. Così il commissario della Lega in Toscana Mario Lolini, in serata, ha tentato di correre ai ripari. “Ho chiesto al consigliere Gasperini di autosospendersi dalla Lega poiché le sue dichiarazioni, seppure espresse a titolo personale, sono lontane anni luce dalle idee del nostro movimento e quindi non ci sono le condizioni perché continui a rappresentarci nelle istituzioni. Qualora non facesse un passo indietro siamo pronti ad assumere un provvedimento a suo carico”.

“Come Lega – continua Lolini – la nostra posizione è stata chiara e di sostegno all’azione di Governo sul tema dei vaccini. Io stesso sono vaccinato e sto attendendo di effettuare la terza dose. Dunque figuriamoci se posso condividere certe frasi da cui prendo le distanze. Sull’orientamento sessuale delle persone ribadisco quello che il nostro segretario federale Matteo Salvini ha più volte ribadito: ‘ognuno è libero di amare chi preferisce e siamo contrari ad ogni forma di discriminazione'”.

L’onorevole Lolini dunque attende di capire meglio l’accaduto e nel frattempo chiede a Gasperini di autosospendersi. “Purtroppo – conclude il Commissario della Lega Toscana- Gasperini non è nuovo ad esternazioni che hanno creato polemiche e discussioni. Ho già chiesto al commissario provinciale di Livorno Marco Landi una relazione e nel frattempo ho anche chiesto al consigliere di autosospendersi. Se non dovesse farlo riunirò in tempi rapidi il direttivo per emettere un provvedimento a suo carico”.