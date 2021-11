Happy Days, torna il mitico giubbotto di Fonzie. È considerato “storico” e verrà battuto all’asta

Fonzie e il suo mitico giaccone di pelle sono una delle immagini più iconiche nella storia della televisione. Il coprotagonista del serial statunitense degli anni ’70 Happy Days è stato spesso identificato con il suo stesso indumento, il giaccone di pelle che ha segnato un trend nella moda e nel costume. Ebbene, il prossimo 8 di gennaio, assisteremo ad un asta presso la Bonhams di Los Angeles, durante la quale il giubbotto sarà battuto al miglior offerente; insieme ad una ricca collezione di oggetti accumulate nel tempo dall’attore Henry Winkler, che interpretava il giovane italo americano nella saga. E’ il Messaggero a darne notizia.

Fonzie, dove è stato ritrovato quel giubbotto di pelle, ora all’asta

Quel giubbotto di pelle è rimasto celebre nel tempo. Ricordiamo una scena di Happy Days dove Arthur Fonzarelli detto Fonzie, dovette passare la visita medica militare: si tolse gli amati scarponi e i jeans inseparabili nel suo lookdurante la visita militare, ma rifiutò di sfilarsi la giacca. “E’ stato l’ideatore del programma Happy Days, Garry Marshall, ad aprire i cancelli di una rimessa nel deserto quasi dimenticata da Winkler; e a trovarci dentro tra l’altro la giacca, gli stivali e jeans di Fonzie. L’esemplare è alquanto prezioso. Era stato prodotto in sei copie, due delle quali sono andate perse. Una è stata venduta al museo Smithsonian di Washington; una distrutta sulla scena, e una sesta rimarrà ancora in possesso dell’attore”, leggiamo sul quotidiano romano.

Quel giubbotto di pelle che all’inizio fu osteggiato

All’asta si partirà da una base fissata a 40.000 dollari, ma si stima che l’offerta vincente arriverà almeno a 80.000. Il denaro servirà per finanziare un’associazione umanitaria fondata dalla figlia dell’attore, a favore delle famiglie di immigrati separate alla frontiera. Gustosa la storia della fiacca di pelle che all’inizio non piaceva alla produzione. “L’immagine era troppo legata alla gang degli Hells Angels e agli atti di violenza per i quali i motociclisti con la cintola decorata da catene di acciaio si erano fatti conoscere negli Usa”. Allora provarono a mettere a Fonzie un cardigan di lana. Non era la stessa cosa. Allora si trovò un compromesso: “la pelle sarebbe stata marrone e non nera, per prendere un minimo di distanza dagli Hells Angels” Fonzie l’avrebbe indossata solo quando era ripreso con la sua Harley Davidson.