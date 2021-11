Fondazione Tatarella, “Per una nuova destra”: sabato 20 l’incontro con Daniele Capezzone

Biblioteca della Fondazione, in

Nuovo appuntamento alla Fondazione Tatarella. Prosegue la rassegna “Incontri d’Autore” con il giornalista Daniele Capezzone, autore di “Per una nuova destra”. Sabato 20 novembre, alle ore 18.30, si terrà l’incontro alla Biblioteca della Fondazione, in via Piccinni, 97. A presentare, il vicepresidente della Fondazione, Fabrizio Tatarella.

“Per una nuova destra. Antitasse, pro libertà, dalla parte dei dimenticati dalla sinistra”, edito da Piemme, analizza e descrive il centrodestra italiano, a pochi giorni dalla delusione delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Capezzone sottolinea un vuoto all’interno dell’offerta politica della coalizione, una lacuna che rischia di emarginare una parte precisa di elettorato che ha sempre guardato con attenzione a destra: la componente liberale, libertaria, euroscettica ma in nome del libero mercato. Un movimento a tutela delle libertà individuali, delle imprese e per una forte riduzione della decisione pubblica e statale. L’ex parlamentare suggerisce un modello chiaro: il Partito Repubblicano statunitense. Tante culture e tante correnti differenti per convergere all’interno di un unico movimento capace di evitare la disarticolazione – che è esattamente ciò che vuole la sinistra – ed essere più forte all’interno delle aule parlamentari.