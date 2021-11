Brosio e Parenzo, rissa in tv. “Fai vomitare!”. “Ti facevi di alcol e droga e ora rompi sul vaccino?”

Furibonda rissa sui vaccini tra Paolo Brosio e David Parenzo a L’Aria che tira su La7. Brosio è notoriamente un no vax e in tv si è già scontrato su questo argomento con Cecchi Paone e Bassetti, il quale propose in diretta di mandarlo a Lourdes. Anche oggi, nel confronto con Parenzo, subito si è arrivati alla rissa verbale.

Tutta colpa di una provocazione di David Parenzo che ha tirato fuori un’intervista di Brosio al Mattino in cui il giornalista confessava di avere fatto orge, e di avere assunto droga e alcol finché la conversione non lo ha rimesso sulla retta via. “Tu – hai accusato Parenzo – stai mettendo dubbi su cose sulle quali la medicina ufficiale ci ha già dato delle risposte. Tra alcool e droghe ti sei fatto di tutto e ora rompi le balle sui vaccini?”. “Sei una persona disdicevole – ha replicato Brosio – un ignorante, ho avuto un momento di debolezza nella vita, sei veramente vergognoso, vieni a dirmele in faccia queste cose, ignorante! Mi fai pena!”.

Parenzo ha insistito: “Ti sei ingurgitato di tutto, lo hai detto tu, e ora hai dubbi sul vaccino. E’ un po’ strano”. E Brosio: “Era un momento circoscritto della mia vita, tu stai tirando fuori cose della mia vita privata, sei un essere misero”. A un’imbarazzata Myrta Merlino non è restato altro da fare che mandare la pubblicità. La conduttrice poi, in chiusura di trasmissione, si è scusata con Paolo Brosio: “Non era mia intenzione giudicarti o offenderti, ti chiedo scusa”.