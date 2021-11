A Roma il Campus dei conservatori. Ecr organizza “digital Freedom”, 4 giorni con ospiti internazionali.

Arriva il Campus ECR: Digital Freedom. Un evento di 4 giorni con un programma entusiasmante, di carattere internazionale, dedicato ai giovani e non solo. Una vera e propria esperienza nella quale ci si potrà confrontare con i migliori relatori provenienti da tutto il mondo. Si potrà apprendere dai dirigenti di Big-Tech e noti accademici che arriveranno nella città eterna proprio per il Digital Freedom.

Un evento di quattro giorni con ospiti internazionali

L’evento si terrà a Roma dal 10 al 13 dicembre, dove sarà possibile godere della straordinaria atmosfera natalizia che la Capitale d’Italia offre in quei giorni. Tra i numerosi ospiti politici che parteciperanno spiccano Giorgia Meloni, presidente di ECR, Jorgè Buxadè (Vox), James Wharton (Uk Conservative) e Raz Granot (IR Likud).

Dirigenti, manager e accademici di fama mondiale. Partecipa Google Italia.

Tra gli speaker sono numerosi anche i dirigenti e gli accademici tra i quali Eman El Sheikh, direttore del centro di cybersecurity a docente all’università della “West Florida”, Martina Colasante, manager di Google Italia, Eyal Pinko, comandante della Marina Militare israeliana in pensione, Hannes Holmsteinn Giussarson, docente di “University of Iceland”. E ancora Christian Hocepied, principale esperto di Antitrust e Richard Murphy, amministratore delegato della “Communication Strategy & Management Ltd, che si è occupato della comunicazione di sette importanti leader politici tra i quali Margaret Thatcher e Theresa May.

Occasione da cogliere al volo

L‘ECR Campus sarà quindi una grande opportunità, forse irripetibile, per imparare molto dai migliori relatori al mondo. Una occasione unica per fornire tutti gli strumenti utili a rendere la nuova generazione di conservatori e riformisti una forza da non sottovalutare. Una straordinaria occasione anche per scoprire la bellezza della diversità delle nostre nazioni ma anche per trovare un punto di incontro fondato sui valori eterni che ci accomunano.

Prenotazioni su Eventbrite

Partecipare è facile: basta acquistare il biglietto su Eventbrite, (clicca qui per acquistare) e l organizzazione farà il resto. Se sei un lettore del Secolo d’Italia puoi usufruire dello sconto di 100 euro inserendo il codice SECOLO100. Poi non ti resta altro che preparare la valigia e partire per questo viaggio straordinario del Campus Ecr.