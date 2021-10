Tre ballerini italiani morti in un incidente stradale a Riad. Il video del loro ultimo spettacolo insieme

Sono tre i ballerini italiani morti in un tragico incidente d’auto a Riad in Arabia Saudita. Oltre al noto artista biscegliese Antonio Caggianelli, anche un giovane agrigentino di San Giovanni Gemini, Nicolas Esposto, e il romano Giampiero Giarri. L’incidente nel tardo pomeriggio di sabato, quando, durante una gita sulle montagne nel deserto, le due auto su cui viaggiavano gli artisti sono finite in una scarpata, uccidendo i tre ballerini e due persone del posto. Sulla “drammatica vicenda” la Farnesina, attraverso l’ambasciata d’Italia a Riad, si è subito attivata ed è in contatto con le famiglie.

Il ricordo dei tre ballerini morti

A ricordare Nicola Esposto su Facebook l’Oratorio “don Michele Martorana”, “fortemente addolorato per la scomparsa del carissimo giovane Nicolas Esposto, che lo ha visto crescere tra le sue mura”. “E’ stato un animatore esemplare del nostro Oratorio nel labor

atorio danza, ringraziandolo per il servizio che ha svolto in favore dei bambini e delle attività oratoriane e nell’animazione del memorabile Giovaninfesta 2014 a San Giovanni Gemini. Dio consoli la sua famiglia e lo abbia in gloria nella gioia degli angeli e dei santi”, si legge nel post.

A ricordare Antonio Caggianelli. Caggianelli, il primo cittadino della sua cittadina d’origine. “La scomparsa del nostro giovane concittadino ci addolora e rattrista profondamente – ha scritto in una nota il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano – A quell’età si hanno così tanti progetti, idee, entusiasmo, si lavora per costruire il proprio futuro e inseguire i propri sogni. Quello che faceva Antonio, con vitalità e intraprendenza, facendosi apprezzare e voler bene. Dover accettare che una vita così giovane possa essere spezzata fa malissimo”.

Angarano ha anche spiegato di essersi attivato attraverso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani per contattare l’Ambasciata italiana in Arabia Saudita “per l’organizzazione delle operazioni di rientro della salma, che attenderemo in città per l’ultimo commosso saluto”.

Il ballerino romano Giampiero Giarri viene ricordato con un post sulla sua pagina ufficiale di Fb. “Un grande ballerino,ma prima ancora un amico speciale”.

Il video del loro ultimo spettacolo insieme, nel 2019, “Aggiungi un posto a tavola”