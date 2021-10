La regina Elisabetta passa una notte in ospedale e annulla la sua visita in Irlanda del Nord

La regina Elisabetta ha trascorso la notte scorsa in ospedale per “accertamenti preliminari” dopo aver annullato la sua visita in Irlanda del Nord. Lo ha riferito Buckingham Palace.

Elisabetta una notte in ospedale, poi il ritorno a Windsor

La sovrana, 95 anni, aveva annullato il viaggio previsto per mercoledì e giovedì per riposarsi qualche giorno al Castello di Windsor. Elisabetta è tornata al Castello di Windsor giovedì all’ora di pranzo. La regina è stata visitata dagli specialisti dell’ospedale privato King Edward VII nel centro di Londra, secondo quanto riportato da PA Media.

Da quanto è emerso, il breve ricovero in ospedale, avvenuto mercoledì pomeriggio, è servito per effettuare degli “esami preliminari”, mentre la permanenza nel corso della notte è stata decisa per ragioni di praticità. Era dal maggio del 2013 che Elisabetta non era costretta ad un ricovero in ospedale.

Il ricovero non era legato al coronavirus

Il ricovero di mercoledì, sempre secondo fonti ufficiali, non è legato al coronavirus. Buckingham Palace non ha voluto rivelare se la regina si sia sottoposta alla terza dose di vaccino, anche se, data l’età avanzata, è assai probabile che Elisabetta abbia già ricevuto il cosiddetto ‘booster jab‘.