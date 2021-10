La bellezza del Male, tutti all’Inferno con Dante: spettacolare mostra alle Scuderie del Quirinale

La Voragine infernale di Sandro Botticelli, la versione in gesso della monumentale e famosa Porta dell’Inferno di Auguste Rodin e il Giudizio Finale di Beato Angelico. Sono solo alcuni tra i capolavori di ‘Inferno’, la prima grande e spettacolare mostra che indaga la mappa mentale e simbolica della prima cantica della Divina Commedia. E ne racconta la fortuna iconografica nel corso dei secoli attraverso opere memorabili. Ad inaugurarla il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle Scuderie del Quirinale. Realizzata in occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri, ‘Inferno’ è un viaggio dal Medioevo ai nostri giorni attraverso 232 opere d’arte: opere avute in prestito da 87 tra grandi musei, raccolte pubbliche e prestigiose collezioni private italiane e internazionali. La mostra è aperta al pubblico dal 15 ottobre al 9 gennaio 2022.

“Inferno”: spettacolare mostra su Dante a Roma

“Inferno è una mostra potente e non ha paura di interrogare le angosce della modernità con sale dedicate all’Inferno in Terra'”. Lo ha spiegato alla presentazione Mario De Simoni, presidente e ad di Ales – Scuderie del Quirinale. Jean Clair, storico dell’arte è l’ideatore e anche il curatore con la moglie Laura Bossi. ‘Inferno’ (catalogo Electa) ci porta in territori inattesi. E lo fa attraverso la forza delle immagini da lui selezionate e la profondità delle idee fino a ‘Riveder Le Stelle’.

A spasso nell’Inferno di Dante con capolavori eccezionali

“Che sia espressa nelle miniature medievali, nell’arte rinascimentale e barocca; nei tormenti dell’anima raffigurati nelle tele romantiche e simboliste; o nelle moderne interpretazioni psichiatriche del mistero del Male: la credenza in un possibile traguardo di dannazione è straordinariamente persistente”: le parole di Clair all’incontro a cui è intervento anche Matteo Lafranconi, direttore Scuderie del Quirinale. Presente il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt che ha prestato la preziosa ‘Caduta degli angeli ribelli’ di Andrea Commodi. Il 19 ottobre si apre anche, in occasione della mostra, ‘Infernauti’, una serie di incontri collaterali.