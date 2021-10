Exit poll, a Roma Michetti in testa di poco. Sala, Manfredi e Lepore verso la vittoria al primo turno

Arrivano i primi dati con le tendenze nelle principali città. In base al primo Intention Tecné per Mediaset, alle comunali di Roma il candidato Enrico Michetti (centrodestra) raggiunge una forchetta del 27-31% con Roberto Gualtieri (centrosinistra) sempre a 27-31%. Si profila un testa a testa. Seguono Carlo Calenda (17-21%) che supera Virginia Raggi (16-20%).

MILANO – In base al primo Instant Quorum/youTrend per SkyTg24 il candidato Giuseppe Sala (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 51-55%. Seguito da Luca Bernardo (centrodestra) con il 32-36%. Gianluigi Paragone (civiche) è al 3-7% e Layla Pavone (cinquestelle) è al 2-6%. Il sindaco uscente Sala sembra avviato verso la riconferma al primo turno.

NAPOLI – In base al primo Intention Tecné per Mediaset, il candidato Gaetano Manfredi (centrodestra e M5s) raggiunge una forchetta del 57-62 con Catello Maresca 19-23 e Antonio Bassolino 9-13. Anche a Napoli il candidato del centrosinistra è avviato verso la riconferma al primo turno della consultazione. Se i dati verran no cponfermasti dall proiezioni.

TORINO – Il candidato Stefano Lo Russo (centrosinistra) è dato nettamente in vantaggio; raggiunge una forchetta del 43-47%. Seguito da Paolo Damilano (centrodestra) con il 38-42%. Valentina Stanga (Cinquestelle) è al 6-10%. Questi primi dati confermano una débacle per il M5S.

BOLOGNA- Nettamente in vantaggio il candidato del centrosinistra, Lepore, attestato con una forbica tra il 59-63%. Lo sfidante del centrodestra Battistini si fermerebbe per ora al 31-35%.

Bene per il centrodestera a Trieste, dove il sindaco uscente del centrodestra Dipiazza è al 46-50%, nettamente in vantaggio sul candidato di centrosinistra Francesco Russo. al 29-33%. Alessandra Richetti (M5s) è al 2-4%, Riccardo Laterza è al 9-13%.