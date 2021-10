“Ballando con le stelle”, anche Al Bano contro Mietta non vaccinata: “Sabato non ne sapevo nulla”

“L’ho saputo sabato sera in trasmissione, non sapevo nulla. Io rispetto tutti ma il vaccino secondo me deve esser obbligatorio, il vaccino è la salvezza dell’umanità. Speriamo Mietta ne esca presto e bene, ha una vocalità strepitosa, eccezionale”. A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, così il cantante Al Bano Carrisi, che oggi è intervenuto alla trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari sulla polemica scoppiata contro Mietta, che ha confessato di aver partecipato alla trasmissione di RaiUno senza essere vaccinata e di non voler fare il vaccino.

Come mai ha deciso di accettare l’invito a Ballando con le Stelle? “Per 15 anni Milly mi ha inseguito ma io le rispondevo ‘perché devo distruggere la mia carriera visto che da ballerino non valgo assolutamente nulla?”, prosegue. Che voto si dà come ballerino? “Cinque – confessa – Ma solo per la buona volontà…”. Pensa di poter vincere? “No, e sarei il primo a non accettarlo – ha proseguito – Forse come simpatia si. Però sto al gioco e finché dura mi diverto”. Nell’intervista ai microfoni di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari conclude dicendo che, a suo avviso, “i colleghi più bravi sono Mietta, Arisa e anche Morgan, che mi diverte davvero tanto”.

Mietta dà la sua versione dei fatti sul caso scoppiato nel corso dell’ultima puntata della trasmissione di Rai1 ‘Ballando con le Stelle’. Caso che l’ha vista coinvolta dal momento che non è scesa in pista perché è stata trovata positiva al Covid. La cantante su Instagram, all’indomani della sua mancata esibizione di sabato sera, spiega di non essere “contraria al vaccino, ma non l’ho ancora effettuato per motivi di salute”. E sottolinea inoltre di aver “lavorato regolarmente effettuando una serie di tamponi che mi hanno garantito il rilascio del green pass”.

“Sono profondamente dispiaciuta per quanto accaduto ieri sera – scrive Mietta – e mi trovo costretta a chiarire bene la situazione venendo meno a quello spirito di riservatezza che mi contraddistingue da sempre. Grande dispiacere per non aver potuto partecipare alla puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle a causa della positività al covid che mi è stata riscontrata, ancor più dispiacere per l’attacco a cui sono stata sottoposta e che mi costringe a chiarire alcune cose che dovevano rimanere nella mia sfera privata. Io non sono contraria al vaccino, ma non l’ho ancora effettuato per motivi di salute che riguardano esclusivamente me. Quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo, ma al momento non posso”.