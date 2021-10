Anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma: la visita di Fratelli d’Italia slitta a dopo le elezioni

«Il rastrellamento del ghetto di Roma ad opera della furia nazifascista è una profonda ferita per ogni italiano. Un abominio che si è abbattuto sulla Comunità Ebraica più antica d’Europa e che per questo ha toccato le nostre stesse radici. Con il presidente della Comunità Ruth Dureghello, avevamo concordato di partecipare alle commemorazioni e alle deposizione di una corona di fiori con una delegazione di parlamentari per poter esprimere di persona la vicinanza e l’amicizia di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei. Purtroppo, però, ci è stato fatto sapere che all’interno della Comunità non tutti erano d’accordo nel portare questa testimonianza alla vigilia delle elezioni». Lo comunica una nota di Fratelli d’Italia.

Il 16 ottobre 1943 il rastrellamento nel ghetto di Roma

«Abbiamo deciso, dunque, nel rispetto di tutti e per evitare qualsiasi incomprensione in occasione della celebrazione di un anniversario così importante per la storia d’Italia e di Roma, di posticipare la visita a dopo le elezioni. Il virus dell’antisemitismo non è stato ancora debellato e ribadiamo il nostro impegno per combatterlo senza reticenze e in ogni forma, vecchia e nuova, nella quale si manifesta», conclude la nota di FdI.

La telefonata di ieri della Meloni a Ruth Dureghello

Ieri mattina, dopo una cordiale telefonata alla presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello, Giorgia Meloni aveva annunciato che una delegazione di parlamentari di Fratelli d’Italia avrebbe partecipato oggi alla deposizione della corona di fiori in ricordo delle vittime del rastrellamento nazifascista del 16 ottobre 1943 del ghetto di Roma. Una presenza per testimoniare «la vicinanza e l’amicizia di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei di ECR alla comunità ebraica romana e italiana in questa terribile ricorrenza di dolore»

Oltre al presidente Giorgia Meloni era prevista la presenza del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, del capogruppo di FdI alla Camera Francesco Lollobrigida e del senatore Giovanbattista Fazzolari.