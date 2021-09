Roma, atti vandalici contro la sede elettorale di FdI. Colosimo: non ci intimidite

Atti vandalici contro una delle sedi elettorali di FdI. Lo rivelano Fulvio Giuliano candidato al Comune di Roma per Fdi e Simone Pelosi e Stefania De Bellis candidati nel II Municipio.

“Questa notte la nostra sede elettorale di Viale Eritrea 30 è stato oggetto di un atto vandalico. Sconosciuti hanno versato e lasciato sulla serranda escrementi di varia natura. È un atto grave che inquina il proseguimento della campagna elettorale”, osservano i tre candidati di FdI.

”Noi non ci fermeremo – assicurano Giuliano, Pelosi e De Bellis – anzi capiamo che i nostri concorrenti hanno paura sia di Fratelli d’italia che di Michetti Sindaco. Questo atto dimostrativo è l’esempio che siamo sulla strada giusta per vincere le prossime elezioni e liberare finalmente Roma e il II municipio“.

Parla di “vile gesto contro il comitato di Fratelli d’Italia in II Municipio frutto di una campagna elettorale dai nostri avversari basata sugli insulti e sugli attacchi personali” il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo. Che avverte: “noi non ci faremo intimidire. E continueremo ad incontrare i cittadini romani per spiegargli come cambieremo la città una volta saliti in Campidoglio“.