Dimentica di tirare il freno, l’auto precipita nel dirupo (video): solo due passeggeri riescono a uscire

L’auto scivola via, mentre due persone si lanciano fuori, sotto lo sguardo dell’autista, che aveva dimenticato di tirare il freno a mano. La tragedia, filmata da un video amatoriale, è accaduta in Cina, nella regione autonoma dello Xinjiang, sulla “strada più bella della Cina”, la panoramica Duku Highway. L’auto ha iniziato a rotolare giù per un dirupo, con tutta la famiglia a bordo. Due passeggeri, tra cui un bambino, sono riusciti a fuggire dalla macchina mentre la donna seduta sul sedile davanti è finita nel dirupo riportando gravi lesioni all’anca. Ma se la caverà, miracolosamente. La possibile causa dell’incidente, riferiscono dei quotidiani locali, potrebbe anche essere stata la rottura dei freni, che ha colto di sorpresa l’autista, ma non si spiega la necessità di parcheggiare l’auto, poi caduta nel dirupo, in quel punto coì pericoloso.