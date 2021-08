Conte: «La Lamorgese è competente», sui social valanga di critiche. Meloni: «Vive sulla luna?»

Sta suscitando una certa ilarità sui social la difesa che Giuseppe Conte ha fatto del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. «È molto competente, sa come muoversi», ha detto il leader del M5S in un’intervista col Corriere della Sera di ieri, rilasciata nel pieno delle polemiche contro la titolare del Viminale per la gestione di immigrazione e ordine pubblico. «Pianeta terra chiama Conte», ha commentato Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook, rilanciando una locandina di FdI che si domanda: «Ma vive sulla Luna?».

Meloni: «Pianeta terra chiama Conte»

sbarchi quotidiani, maxi rave illegali durati giorni, «Raffiche diquotidiani,illegali durati giorni, poliziotti contagiati in hotspot strapieni… ma per Giuseppe Conte il Ministro dell’Interno sarebbe “molto competente”.

Pianeta terra chiama Conte», ha scritto la leader di FdI, avendo gioco facile nel fare ironia su un’affermazione che contrasta totalmente con l’evidenza dei numeri degli sbarchi e con la cronaca.

La difesa d’ufficio di Lamorgese suscita le ironie social

E a dare la misura del ridicolo cui si è esposto Conte con quella insostenibile difesa d’ufficio di Lamorgese sono arrivati i commenti al post di Meloni, piovuti a centinaia nel giro di pochissimi minuti. «Conte, su, per cortesia, sia serio una volta nella vita!», ha scritto Mara. «Si muove bene per ridurre l’Italia a un letamaio», ha commentato Giusy. «Si muove benissimo per far danni irreparabili», ha aggiunto Barbara. «Infatti potrebbe benissimo entrare nel nulla cosmico del M5S», è stato il commento di Giorgio.

Conte sbeffeggiato pure sul suo profilo