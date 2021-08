Bollettino 21 agosto: 7.470 casi, 45 morti. L’Iss: “Dall’inizio della pandemia 101 vittime under 30”

Sono 7.470 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 7.224 del giorno prima, ma con 255.218 tamponi, 35mila in più, tanto che il tasso di positività scende dal 3,3% al 2,9%. I decessi sono 45 (il 20 agosto erano 49), per un totale di 128.728 vittime dall’inizio dell’epidemia.

In crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 11 in più (il giorno precedente -5) con 40 ingressi del giorno e salgono a 466, mentre i ricoveri ordinari sono 41 in più (il giorno prima +65), 3.733 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi è ancora la Sicilia, in netto aumento da giorni, con i contagi schizzati a 1.739, seguita a distanza da Veneto (+744), Toscana (+639), Emilia Romagna (+622), Campania (+585) e Lazio (+553). I casi totali salgono così a 4.478.691.

Tra i bambini un decesso ogni 50mila contagiati

Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, secondo gli ultimi dati aggiornati al 18 agosto 2021, sono stati 31 i morti nella fascia 0-19 anni, rispettivamente 14 tra 0 e 9 anni (uno ogni 50mila contagiati) e 17 tra i 10-19enni, mentre il totale dei contagi nelle due fasce è stato di 700.985 (246.385 tra 0-9 e 454.600 tra 10-19 anni). È quanto emerge dal documento integrale del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità pubblicato oggi sul sito Epicentro. Sono invece 70 i morti nella fascia 20-29 anni, e 550.929 il totale delle persone che hanno contratto il virus.

Bollettino 21 agosto regione per regione

LAZIO – Sono 553 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 agosto 2021 nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 8 morti. “Oggi si registrano 553 nuovi casi positivi compresi i recuperi (-108), 8 i decessi (+1) compresi i recuperi. I ricoverati sono 528 ( = ), le terapie intensive sono 68 (+1), i guariti sono 601. I casi a Roma città sono a quota 234″ comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19, ricordando che il “Lazio è rischio basso”.

PUGLIA – Sono 364 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 agosto 2021 in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registra un nuovo decesso. I nuovi test giornalieri effettuati sono 16.853. Le persone attualmente positive in Puglia sono 4.505, ricoverate in area non critica 163, in terapia intensiva 24. Da inizio emergenza le Asl hanno registrato 261.236 casi di positività, 250.040 guariti e 6.691 decessi.

TOSCANA – In Toscana, comunica la Regione, sono 265.757 i casi di positività al coronavirus, 639 in più rispetto a ieri (619 confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 246.518 (92,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.068 tamponi molecolari e 5.476 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,7% è risultato positivo. Sono invece 5.476 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’11,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.265, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 374 (3 in più rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un’età media di 69,5 anni.

EMILIA ROMAGNA – Sono 622 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 21 agosto 2021. Si registrano 2 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati eseguiti 28.027 tamponi, l’indice di positività è del 2,2%.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 110 nuovi casi, quindi Bologna (93), Rimini (78) e poi Parma (77). Seguono Reggio Emilia (54), Piacenza (42), Ferrara (49), Forlì (39), Ravenna (36) e Cesena (33), infine il Nuovo Circondario Imolese (11).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 362 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 378.824. I casi attivi a oggi sono 14.196 (+258 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 13.774 (+253), oltre il 97% del totale dei casi attivi.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.318.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 5.615.066 dosi; sul totale sono 2.565.024 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

SARDEGNA – Sono 313 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 21 agosto. Si registrano due morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono 3.234 le persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.834 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 20 (+ 1 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 190 (+ 11 rispetto a ieri). Sono 7.498 i casi di isolamento domiciliare (+ 73 rispetto a ieri).

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 103 i nuovi contagi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 21 agosto 2021. Si registrano un morto nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 3.576 tamponi molecolari dai quali sono stati rilevati 93 nuovi contagi (tra cui 4 migranti/richiedenti asilo in provincia di Trieste) con una percentuale di positività del 2,60%. Sono inoltre 3.698 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,27%).

Sono anche oggi 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 30 i ricoverati in cura in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 3.796, con la seguente suddivisione territoriale: 814 a Trieste, 2.015 a Udine, 674 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 104.982, i clinicamente guariti 95 mentre le persone in isolamento ammontano a 899.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 109.811 persone (dato ridotto di 2 unità a seguito di 2 test positivi rimossi dopo la revisione dei casi, uno nella provincia di Pordenone, l’altro in quella di Gorizia) con la seguente suddivisione territoriale: 21.753 a Trieste, 51.274 a Udine, 21.993 a Pordenone, 13.286 a Gorizia e 1.505 da fuori regione.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di un infermiere nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Non si registrano contagi nelle strutture residenziali per anziani, né tra gli ospiti né tra gli operatori sociosanitari. Da segnalare infine il caso di una persona positiva al rientro dall’Albania.

PIEMONTE – Sono 225 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 21 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi (di cui 20 dopo test antigenico) sono pari all’1% di 22.008 tamponi eseguiti, di cui 17.969 antigenici. Dei 225 positivi, gli asintomatici sono 90 (40%). I ricoverati in terapia intensiva sono 12 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 133 ( + 5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.436. I pazienti guariti sono complessivamente 359.119 (+ 163 rispetto a ieri).

SICILIA – Sono 1.739 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, 21 agosto 2021. Si registrano 12 morti nelle ultime 24 ore. L’isola è ancora la regione in Italia con l’incremento giornaliero più alto di nuovi casi.

Sono 677 le persone ricoverate in ospedale con sintomi e 84 (+1 rispetto a ieri) i ricoverati in terapia intensiva. Attualmente, i positivi sono in tutto 22.629. I casi totali di covid-19 nella regione da inizio pandemia sono 263.202, mentre sale a 6.213 il totale dei decessi.

CAMPANIA – Sono 585 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 21 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 16.295 test. I pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 344. In terapia intensiva, invece, 22 persone.

LOMBARDIA – Sono 570 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 21 agosto 2021. Si registrano altri 3 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri le Asl hanno eseguito 38.572 tamponi, il tasso di positività è dell’1,5%. Sale a 33.878 il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia. In terapia intensiva ci sono 41 pazienti, come ieri, mentre sale il numero dei ricoverati nei reparti Covid ordinari: oggi 319, 5 più di ieri. I guariti/dimessi sono oggi 583.

Sono 126 i nuovi casi di Covid-19 nel territorio metropolitano di Milano. Seguono le province di Brescia con 68 nuovi positivi, di Monza e Brianza (+58) e di Cremona (+42). Mantova e Varese hanno entrambe 39 nuovi contagi, Como ha un incremento di 38, Pavia di 27, Bergamo di 25 e Lecco di 22. Sono 11 i nuovi casi in provincia di Lodi e 9 in quella di Sondrio.