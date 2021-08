Afghanistan, tensione altissima: i Talebani sono entrati a Kabul. Conquistate le città-chiave

I talebani sono entrati a Kabul, capitale dell’Afghanistan. In precedenza avevano conquistato la città chiave di Jalalabad, nell’est del paese. Da ore voci si rincorrono sull’ingresso dei talebani nella capitale. L’ufficio stampa della presidenza nega, affermando che in alcune zone della città sono stati esplosi colpi di pistola. Secondo alcuni media, però, gruppi di talebani sarebbero già entrati in città.

Afghanistan, l’avanzata dei talebani

«Più tardi verrà presa una decisione separata su Kabul», aveva spiegato intanto all’agenzia tedesca Dpa il portavoce talebano Zabihullah Mujahid. «La gente dovrebbe essere certa che non vogliamo uno stato di guerra a Kabul o, Dio non voglia, che nessuno venga danneggiato». I talebani avevano affermato che non sarebbero entrati a Kabul con la forza. Il gruppo in una nota aveva affermato che sono in corso trattative con l’altra parte per negoziare l’ingresso a Kabul in un ambiente sicuro per prevenire danni alle persone. Lo ha riferito Tolo News. I talebani, si legge, hanno ordinato ai militanti di aspettare vicino alle porte di Kabul e di non tentare di entrare in città e hanno spiegato che il governo sarà responsabile della sicurezza di Kabul fino al termine del “processo di transizione”.

Jalalabad conquistata senza combattere

Jalalabad, la capitale della provincia di Nangarhar, è stata conquistata senza combattere, come hanno spiegato all’agenzia tedesca Dpa due consiglieri provinciali. I talebani sono entrati a Jalalabad alle 6 del mattino (1.30 Gmt), hanno spiegato le fonti all’agenzia tedesca.

Le città cadute

La conquista della città di Jalalabad con una popolazione stimata di oltre 280.000 abitanti e di altre aree della provincia dà ai talebani il controllo del valico di frontiera di Torkham, la più grande rotta commerciale e di transito tra l’Afghanistan e il Pakistan. Ora controllano almeno 25 capoluoghi delle 34 province dell’Afghanistan. Tutte queste città sono state acquisite in dieci giorni.