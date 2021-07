Tokyo 2020: Daniele Garozzo, lacrime di rabbia. È argento nel fioretto: nona medaglia per l’Italia

Garozzo firma così il terzo argento di giornata dell’Italia Team a Tokyo 2020. L’azzurro cede in finale per 15-11 a Ka Long Cheung, consegnando all’atleta di Hong Kong lo scettro olimpico del fioretto vinto 5 anni fa a Rio 2016.

Per l’Italia Team, come riporta il sito del Coni, questo argento rappresenta la nona medaglia in questa edizione dei Giochi. Il riepilogo in ordine cronologico:

ARGENTO Luigi Samele – Scherma – Sciabola individuale

ORO Vito Dell’Aquila – Takewondo – 58 kg

BRONZO Elisa Longo Borghini – Ciclismo – Strada individuale in linea. Odette Giuffrida – Judo – 52 kg. Mirko Zanni – Pesi – 67 kg. Nicolò Martinenghi – Nuoto – 100 rana.

ARGENTO Thomas Ceccon, Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri – Nuoto – 4×100 sl. Diana Bacosi – Tiro a Volo – Skeet. Daniele Garozzo – Scherma – Fioretto individuale